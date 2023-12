Accordo con la Roma: Bonucci è già in Italia

Accelerata che può essere decisiva quella che ha dato Bonucci per unirsi alla Roma con il calciatore tornato in Italia

Leonardo Bonucci si avvicina sempre di più alla Roma. Le novità delle ultime ore scatenano i tifosi che potrebbero ben presto accogliere l’ex Juventus, attualmente in forza all’Union Berlino. Tutto dipenderà dagli ultimi dettagli da limare prima dell’ok definitivo.

Il feeling con la Germania non è mai scattato nonostante l’importanza che l’Union Berlino ha attribuito alla figura di Bonucci sin dal primo giorno. Il periodo nero del club a livello di risultati non ha aiutato, fatto sta che una delle motivazioni principali è stata la lontananza con la famiglia che è rimasta a Torino. Insomma, un mix di fattori che porterebbero Bonucci a tornare in Italia.

D’altronde i dialoghi tra il difensore e la Roma esistono e proseguono da oltre una settimana con il giocatore che ha subito mostrato interesse e volontà nel tornare nel Belpaese per vestire la maglia dei giallorossi, incrociando quel Mourinho che ha affrontato da avversario in Champions League tra Juventus e Manchester United.

Bonucci alla Roma, la trattativa viaggia spedita

A fornire ragguagli importanti sulla vicenda ci ha pensato l’edizione online de “Il Corriere dello Sport”. Secondo quanto riferito, il difensore viterbese avrebbe lasciato la Germania per tornare in Italia. Il motivo? Bonucci utilizzerà i giorni liberi per trascorrere del tempo con la sua famiglia. Tuttavia, lo scopo del blitz in Italia dell’ex Juventus potrebbe anche essere un altro.

Non è un mistero, infatti, che da oltre una settimana vadano avanti i contatti tra l’entourage del calciatore e i giallorossi per trovare la quadra definitiva. Il rapporto con Foti e il fattore Mourinho stanno sicuramente rappresentando passaggi cruciali per l’affare. Con Smalling ancora out e Ndicka che sarà impegnato per la Coppa d’Africa, l’acquisto di Bonucci permetterebbe di mettere una toppa al reparto arretrato. Ad ogni modo, in caso di fumata bianca definitiva, Bonucci apporrebbe la firma su un contratto annuale.