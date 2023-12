HIGHLIGHTS E VOTI Magica Roma, Pellegrini e Lukaku fanno la festa al Napoli

Higlights e voti Roma-Napoli, giallorossi straripanti che riescono a portare a casa i tre punti contro la squadra di Walter Mazzarri

Sfida sulla carta delicatissima quella tra Roma e Napoli, ed il campo non ha smentito le sensazioni pre match. Il primo tempo ha visto la squadra di Mourinho essere decisamente superiore rispetto agli avversari, riuscendo a collezionare diverse palle da gol, entrambe arrivate con Bove.

Solo la traversa infatti ha impedito al gran tiro da fuori del centrocampista giallorosso di entrare alle spalle di Meret, ma nel secondo tentativo il numero 52 ha decisamente mancato l’appuntamento con il gol sotto la Sud, tirando addosso al portiere azzurro da due passi dalla porta.

Il secondo tempo è iniziato sulla falsa riga del primo, con molto equilibrio, anche se gli uomini di Mazzarri, almeno in un primo momento sembravano riuscire ad avere in mano il pallino del gioco, almeno fino all’espulsione di Politano che ha indirizzato la gara in favore dei padroni di casa.

Higlights e voti Roma-Napoli, gol del capitan Pellegrini e tre punti per i giallorossi

Nel secondo tempo, dopo aver subito l’offensiva iniziale del Napoli, che però non è riuscito a concretizzare il predominio visto sul rettangolo di gioco. La situazione è decisamente cambiata dopo l’espulsione di Politano, con la Roma che è riuscita a riprendere in mano il pallino del gioco, tornando a far schiacciare gli uomini di Mazzarri nella propria metà campo.

L’episodio che ha cambiato la gara però è senza dubbio il gol di Lorenzo Pellegrini, che con una bellissima girata mette il pallone alle spalle di Meret che non può far altro che rimanere immobile. Da li in poi però torna a regnare l’insicurezza, con la formazione ospite che ha provato subito tornare a mettere in difficoltà la Roma.

La seconda espulsione di Osimhen ha di fatto chiuso il match, con la Roma che ha cercato fino alla fine di chiudere la partita, riuscendo anche a trovare il gol del 2-0 in una situazione di quattro contro zero in contropiede contro Lukaku, che si aggiudica la sfida dei bomber contro Osimhen.

ROMA (3-5-2): : Rui patricio 6,5; Mancini 7,5; Ndicka 7; Llorente 7; Cristante 6,5; Paredes 6; Bove 7; Zalewski 6,5; Kristensen 6 ; Belotti 6; Lukaku 7; El Shaarawy 6,5; Pellegrini 8; Azmoun 6,5; Celik 6.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6, Jesus 5, Rahmani 5,5, Di Lorenzo 5,5, Mario Rui 5, Lobotka 6, anguissa 5, Zielinski 5, Kvaratskelia 5, Politano 4, Osimen 4; Zanoli 5, zerbin 5, Natan 5, Raspadori 5

Marcatori: Pellegrini 76′; Lukaku 90+6

Ammoniti: Cristante (R), Zalewski (R), Belotti (R), Kristensen (R), Paredes (R), Mourinho, Mario Rui (N), Juan Jesus (N), Mazzarri (N)

Espulsi: Politano (N), Osimhen (N)