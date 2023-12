Antonio Conte ha detto basta: ritorno in Serie A, scelto il nuovo club

Il futuro di Antonio Conte continua a tenere banco. A fare chiarezza sul suo futuro ci ha pensato l’edizione odierna del Sun.

Il suo nome continua ad essere accostato alle più importanti panchine europee. Per adesso, però, una soluzione definitiva sul suo futuro non è stata ancora presa. Stiamo parlando ovviamente di Antonio Conte, accostato in tempi e in modi diversi anche alla panchina della Roma.

L’ex allenatore del Tottenham, seguito con insistenza dal Napoli nelle scorse settimane, si è preso del tempo per stare più vicino alla sua famiglia. Un suo ritorno in panchina, però, appare sempre più probabile. Per adesso, però, è impossibile fare previsioni su quale sarà la sua prossima squadra. Accostato anche a Juventus e Milan, l’ex CT della Nazionale avrebbe già messo le cose in chiaro. A fornire dettagli importanti sul suo futuro ci ha pensato Alessandro Schiavone del Sun. L’indiscrezione sul rebus legato a Conte si intreccia in maniera profonda con il sempre più probabile ribaltone sulla panchina del Milan.

Conte non molla: “Sogna un ritorno alla Juve”

Secondo quanto riferito da Schiavone, infatti, in caso di esonero di Pioli il Milan potrebbe caldeggiare la pista che porta ad Oliver Glasner. Uomo di punta del percorso di crescita esponenziale dell’Eintracht Francoforte, coinciso con la vittoria dell’Europa League nel 2022, quello di Glasner sarebbe uno dei profili caldeggiati dalla dirigenza rossonera.

Tra i profili in lizza ci sarebbe anche Jesse Maarsch, che intrigherebbe soprattutto Cardinale. Almeno per il momento, sembra improbabile che il Milan riesca invece a convincere Antonio Conte. L’ex Tottenham, infatti, spererebbe ancora in un ritorno alla Juventus. La situazione legata a Max Allegri è del resto ancora in evoluzione. Non sono esclusi colpi di scena alla fine di questa stagione, sebbene il tecnico livornese sia legato alla “Vecchia Signora” da un contratto in scadenza nel 2025. Uno scenario dunque da monitorare con attenzione e che chiama in causa anche la Roma, a cui è stato accostato in tempi non sospetti anche lo stesso Conte. Staremo a vedere cosa succederà.