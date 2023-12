Mancini e lo striscione, la risposta è social: boom di commenti

Mancini è stato elogiato dalla Curva Sud per il suo impegno con questa maglia con uno striscione: ecco la risposta social del difensore

Gianluca Mancini è senza dubbio uno degli uomini migliori della rosa giallorossa. L’ex Atalanta è riuscito in poche partite ad entrare nel cuore dei suoi nuovi tifosi, grazie non solo alle prestazioni in campo, ma soprattutto grazie alla sua grinta e alla cattiveria agonistica dimostrata in campo.

Con l’assenza di Smalling è stato più volte chiamato a stringere i denti, un atteggiamento più volte elogiato da José Mourinho, che lo ha usato spesso come esempio per cercare di spronare i suoi compagni, in particolare Renato Sanches e l’ex centrale dello United, diventati un vero e proprio mistero all’interno della rosa.

Prima dell’inizio della partita di oggi la Curva Sud, cuore pulsante del tifo romanista, ha esposto uno striscione proprio per omaggiare Gianluca Mancini, che ha risposto così ai complimenti ricevuti dai suoi supporter, con un post ha scatenato tantissimi commenti.

Mancini e la risposta allo striscione apparso in Sud: boom di commenti da parte dei tifosi

La grinta e la dedizione che Gianluca Mancini mette in campo deve essere da esempio. Sin dai suoi primi giorni a Trigoria l’ex Atalanta ha dimostrato ai tifosi di che pasta fosse fatto, fino a diventare un vero e proprio idolo per la tifoseria giallorossa, che ha voluto omaggiarlo prima della partita con uno striscione per celebrare le 200 apparizioni in maglia giallorossa.

“Cuore e sacrificio in campo, fomento sotto la curva… Gianluca Mancini romanista ideale!”. Queste le parole scelte da parte degli esponenti della Curva Sud, che senza giri di parole indicano il centrale come esempio da seguire anche per i suoi compagni per l’atteggiamento dimostrato in campo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Mancini (@gianlumancio_23)

Mancini ha voluto ringraziare il bel gesto da parte dei supporter romanisti, pubblicando sui social una foto appunto dello striscione, con questa didascalia: “Grazie per uno striscione indimenticabile… 200 presenze con questi colori, un orgoglio e un onore. Forza Roma e buon Natale a tutti!” in poco più di minuti il suo post ha registrato quasi 20 mila like, e quasi mille commenti, tutti positivi, e tutti a rimarcare il grande ruolo che ricopre all’interno dello spogliatoio.