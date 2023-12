La Roma sfida la clausola e la Juve: nome nuovo | ASRL

Avversarie in campionato sabato 30 dicembre, Roma e Juventus sono pronte a darsi battaglia anche sul calciomercato

La vittoria per 2-0 contro il Napoli ha subito cancellato l’amarezza della sconfitta in casa del Bologna, ma dopo le festività natalizie, la Roma non ha certamente tempo per riposare sugli allori. Il 30 dicembre alle 20.45, infatti, Lorenzo Pellegrini e compagni sono attesi dalla proibitiva trasferta in casa della Juventus, sempre più unica potenziale antagonista dell’Inter capolista.

Oltre che sul rettangolo verde, i destini di bianconeri e giallorossi sono tuttavia destinati ad incrociarsi anche in sede di calciomercato. Entrambe le squadre sono alla ricerca anche di difensori centrali in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Nei giorni scorsi si è parlato di una possibile sfida per i vari Jakub Kiwior o Arthur Theate, ma le due ex conoscenze della Serie A non sono gli unici potenziali campi di battaglia tra le due dirigenze.

Calciomercato Roma, sfida alla Juve per Yarek

Se come soluzione immediata la pista più calda è, almeno al momento, quella che conduce a Leonardo Bonucci, Tiago Pinto e il suo staff stanno facendo anche valutazioni più a lungo raggio su alcuni giovani. Seguito anche dalla Juve, Yarek Gasiorowski, secondo quanto appreso da Asromalive.it, è finito anche nei radar della Roma. Prodotto della cantera del Valencia, il 18enne ha firmato nel novembre del 2022 fino al 30 giugno del 2025, con opzione biennale.

Fermamente convinta del valore del proprio ragazzo, il club del Pipistrello ha inserito una clausola da 20 milioni di euro nel contratto con il mancino, programmando tuttavia un aumento progressivo della stessa in base alle presenze in prima squadra. Abile a giostrare sia al centro della difesa, sia come terzino sinistro, Yarek ha sin qui collezionato otto presenze agli ordini di Ruben Baraja.

Arrivare al mancino di passaporto spagnolo e polacco non sarà tuttavia facile, visto che sulle sue tracce ci sono anche due big di Premier League: Arsenal e Tottenham.