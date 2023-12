La Roma ha perso 26 milioni: Tiago Pinto all’angolo

Calciomercato Roma, Tiago Pinto all’angolo e perdita da 26 milioni di euro: la ‘colpa’ è di quei tre.

Se è vero che la corrente parentesi stagionale si appresta ad essere molto delicata e importante per le questioni di campo, è altrettanto giusto evidenziare come una certa attenzione sia destinata ad essere rivolta soprattutto al calciomercato, ormai prossimo alla sua entrata nel vivo con l’inizio del nuovo anno.

Tutto il mese di gennaio, come noto, sarà contraddistinto da una certa attenzione nei confronti delle possibilità giungenti dalla campagna acquisti, finalizzate ad ovviare agli errori compiuti in estate o, ancora, ad ultimare quanto realizzato da società e dirigenze tra il mese di giugno e quello di agosto.

Ai piani alti di Trigoria, non casualmente, si cercherà di ovviare ad alcune delle defezioni più importanti, palesate dalla squadra fino a questo momento e destinate ad essere oggetto di attenzione per evitare che Mourinho affronti la seconda parte di stagione con limiti strutturali e numerici pressoché evidenti.

Tiago Pinto all’angolo, la perdita del 2023 è palese: 26 milioni di euro

Al di là della situazione legata alle entrate e all’ormai nota questione relativa alla ricerca di un difensore, però, il calciomercato potrebbe generare delle novità in uscita e, ancora, rappresentare un momento di analisi e valutazione in vista delle scelte da compiere per l’apparecchiamento del futuro a più lunga gittata. In generale, le diverse scadenze contrattuali in casa Roma potrebbero rendere questo momento anche una sorta di opportunità di valutazione e analisi, che tenga conto di un dato da poco emerso e che parla chiarissimo.

Il riferimento è alla lista redatta da Transfermarkt.it circa il corpo di giocatori il cui valore abbia vissuto i maggiori decrementi di crescita nel corso del 2023, ormai prossimo alla conclusione. In un gruppo che contiene nomi notissimi del nostro campionato, figurano ben tre giocatori della Roma. Tra questi, c’è Evan Ndicka, attualmente valutato 24 milioni di euro, a discapito dei 32 di inizio anno. Un decremento di 8 milioni, cui bisogna aggiungere i – 9 milioni di Zeki Celik (passato da una valutazione di 15 ad una attuale di 6 milioni) e quella di Andrea Belotti.

Il Gallo, arrivato da Mourinho due estati fa a parametro zero, ha un valore di mercato attuale di 6 milioni, mentre a inizio anno la sua valutazione si attestava sui 15. Anche in questo caso, la differenza è di nove milioni di euro la quale, aggiungendosi alle altre due, porta ad una ‘perdita’ complessiva di 26 milioni di euro.