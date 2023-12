Reazione a catena bollente: così salta il rinnovo di Mourinho

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di TV PLAY, il suo annuncio potrebbe aver fatto luce su una dinamica particolare. Le ultime.

Quella che sta per chiudersi è una settimana particolare per la Roma. I giallorossi, reduci dall’importante vittoria in campionato contro il Napoli, vogliono ripetersi anche a Torino contro la Juventus. Per farlo, servirà una gara perfetta sotto tutti i punti di vista.

A tenere banco in queste ore, però, sono anche le indiscrezioni di calciomercato. Non è un mistero, infatti, che la ricerca di un nuovo difensore stia monopolizzando le attenzioni dell’area mercato giallorossa. Proprio in questo pomeriggio, però, è arrivata la notizia circa la brusca frenata nella trattativa che avrebbe dovuto portare nella Capitale Leonardo Bonucci. Salvo nuovi colpi di scena, infatti, non sarà il centrale viterbese il prossimo difensore giallorosso che sta valutando nuove soluzioni per rinforzare il proprio pacchetto arretrato.

Calciomercato Roma, Di Livio: “Il no a Bonucci potrebbe essere legato al mancato rinnovo di Mou”

Oltre alle indiscrezioni di mercato, però, nelle ultime settimane si è parlato tanto anche del futuro di José Mourinho. Il contratto del tecnico portoghese, infatti, scade la prossima estate e al momento le parti non hanno ancora raggiunto un’intesa definitiva per il rinnovo. Secondo Angelo Di Livio, però, il mancato approdo di Bonucci nella Capitale potrebbe fornire un indizio sul futuro di José Mourinho.

Ecco quanto riferito dal “soldatino” nel corso della diretta Twitch di TV PLAY. Le parole di Di Livio: “Il mancato arrivo di Bonucci potrebbe anche essere legato al mancato rinnovo di Mourinho con la Roma. L’allenatore portoghese vuole l’ex difensore della Juventus. Bonucci è un tipo di calciatore che Mourinho ama. Anche Llorente ne guadagnerebbe dall’arrivo di Bonucci. Critiche dei tifosi della Roma per Bonucci? Li rispetto, ma poi non sanno cosa capita quando termina una partita. Ho visto Cuadrado andare dalla Juventus all’Inter”.