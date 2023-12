“Roma e Juve spazzate via”: Lotito choc dopo il no al Decreto Crescita

Il presidente Claudio Lotito è un fiume in piena dopo la decisione sul decreto crescita: “Roma e Juve spazzate via”

Uno dei temi caldi per il calcio italiano resta quello legato al futuro del decreto crescita. Questa manovra aveva consentito ai club italiani di avere maggiore elasticità per intervenire sul mercato, potendo contare su uno stipendio a lordo molto più basso rispetto alla tassazione precedente.

Il governo ha deciso di togliere tale riforma, e questo ha indispettito e non poco le diverse società di Serie A. Uno dei principali esponenti contrari all’abolizione del Decreto Crescita è Claudio Lotito, che ha più volte ribadito quanto quest’ultimo fosse fondamentale per la competitività del campionato.

La Serie A ha già dovuto fare i conti con le entrate a ribasso per i diritti tv, ed un’altra mazzata rischia di gravare tantissimo sulle casse societarie. In una recente intervista Lotito ha ribadito l’importanza del Decreto Crescita, citando anche la Roma tra gli esempi di club che faticherebbero se questa manovra dovesse venir meno.

Claudio Lotito è fortemente convinto che il decreto crescita sia essenziale per mantenere la competitività del nostro campionato. Secondo le ultime indiscrezioni in CDM c’è stata un’accesa discussione su questo tema, alla quale è seguito il salto della proroga, che porterà alla stretta di gennaio, e che verrà introdotta con nuovi decreti legislativi attuativi dalla delega fiscale.Questa decisione ha fatto infuriare il patron biancazzurro, che si è sfogato in una recente intervista uscita su Notizie.com in cui il presidente spiega tutte le motivazioni per il quale il calcio italiano ha bisogno del Decreto crescita, ecco le sue parole.

“Salta la proroga per il decreto crescita? Bella e grande fesseria che è stata fatta, vedranno che cavolo di errore è stato fatto, non va bene così anche perché lo Stato non incassa i soldi, se tu hai uno straniero che paga le tasse in Italia sarà meglio di uno che non viene e non le paga no? Voglio vedere chi viene adesso, grande idea…“

Il presidente della Lazio ha poi aggiunto: “In questo modo il nostro campionato perderà di competitività . L’anno scorso ci sono state tre squadre in tutte e tre le finali europee, adesso voglio vedere che succederà, vorrà dire che le prossime squadre che andranno in Champions le indicherà l’Aic , sono loro che hanno fatto di tutto per farla soccombere, bravi bravi”.