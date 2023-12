Annuncio UFFICIALE prima della Roma: è stato ceduto

In vista di Roma-Cremonese di Coppa Italia, un comunicato ufficiale ha confermato l’addio di un esponente potenzialmente incisivo per il risultato finale

Subito dopo la sfida valida per la 18esima giornata di Serie A, la Roma di José Mourinho affronterà, agli ottavi di finale di Coppa Italia, la Cremonese di mister Stroppa, che, a pochi giorni dalla sfida, perde una pedina del proprio scacchiere grigiorosso.

Seppur apparentemente una sfida semplice e scontata, Roma-Cremonese, programmata per il 3 gennaio 2024 alle 21:00, non è un match da prendere sotto gamba, soprattutto considerando gli spiacevoli episodi accumulati dai giallorossi negli ultimi anni della coppa nazionale.

L’ex non ci sarà

Attraverso un comunicato ufficiale, l’Unione Sportiva Cremonese avrebbe reso pubblica la cessione di un proprio calciatore: “U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo temporaneo alla società Fatih Karagümrük SK i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Bertolacci”. E’ proprio Bertolacci, vecchia conoscenza di Trigoria – dove è nato e cresciuto calcisticamente – ad aver definitivamente abbandonato lo spogliatoio della Cremonese, dove era giunto, pochi mesi fa, per tentare un glorioso ritorno in Italia. La breve avventura in Serie B è stata piuttosto dimenticabile, a che e soprattutto a causa di cifre irrisorie per il ruolo ricoperto nel rettangolo verde.

Nella stagione in corso, infatti, l’ex Roma e Milan, ha collezionato soltanto 6 presenze, di cui sole 3 da titolare, trovando zero assist e zero reti segnate. Il classe ’91 si ritrova a 32 anni a dover necessariamente abbandonare l’Italia, per tornare nella squadra da cui era giunto per tornare in Serie B: il Fatih Karagümrük SK, una società turca con sede a Istanbul. Tuttavia, al netto delle deludenti performance in campionato, Bertolacci ha anche giocato in due partite di Coppa Italia negli ultime settimane, andando a segno in uno dei due eventi. Conoscendo la tendenza a subire i gol dai propri ex, la Roma di Mourinho può dirsi sollevata del trasferimento che impedirà a Bertolacci di tornare all’Olimpico ad affrontare il proprio club di origine.