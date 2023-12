Bigiotteria Roma, gioiello nel mirino: calano il sestetto

Dalla Germania arriva un’importante indiscrezione sul suo futuro. Potrebbe ben presto fare le valigie: Roma sotto assedio. Sviluppo a sorpresa.

Con il focus rivolto alla gara di campionato contro la Juventus, la Roma monitora con attenzione gli sviluppi di un mercato nel quale i giallorossi sono attenti a capitalizzare occasioni importanti.

Alla luce delle ben note vicissitudini economiche-finanziarie, però, anche quella che tra pochi giorni aprirà ufficialmente i battenti sarà una sessione di mercato sostenibile. Se non dovessero essere intavolate cessioni di di un certo tipo, dunque, Tiago Pinto proverà a mettere a segno colpi low cost o comunque dall’impatto a bilancio contenuto. Anche per questo motivo non sono escluse cessioni di calciatori che militano attualmente in Primavera. L’ultima indiscrezione che trapela dalla Germania si inserisce proprio in questa direzione.

Calciomercato Roma, tutti pazzi per il giovane Vetkal: i club sulle sue tracce

Secondo quanto riferito dal giornalista tedesco Dominik Schneider, infatti, il centrocampista della Roma Primavera, Martin Vetkal, potrebbe partire già a gennaio. Per il classe ‘2004, infatti, si potrebbero creare i presupposti per una vera e propria asta.

Legato ai giallorossi da un contratto in scadenza nel 2025, l’estone avrebbe infatti calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa. In tempi e in modi diversi, infatti, Lucerna, Excelsior, Venlo e Waalwijk avrebbero effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Il giovane centrocampista, però, fa gola anche in Germania. Prova ne sia l’interessamento di St. Pauli e Greuther Furth per lui. Sebbene non siano ancora arrivate offerte concrete per la Roma, si tratta comunque di uno scenario da monitorare con attenzione. Non sono esclusi sviluppi importanti.