Calciomercato Roma, altro sgarbo al Napoli

Calciomercato Roma, dopo aver sconfitto sul campo il Napoli c’è un nuovo duello alle porte con i campani. Le due squadre italiane pronte al blitz in attacco.

Nell’ultimo turno di campionato la Roma ha superato per 2-0 il Napoli di Mazzarri. I tre punti conquistati allo stadio Olimpico hanno dato nuova linfa alla squadra giallorossa, reduce dal passo falso di Bologna costato il quarto posto. Mentre gli emiliani si confermano in piena corsa per il piazzamento Champions League, i giallorossi hanno scavalcato in classifica i partenopei e l’Atalanta, in attesa di sfidare la Juventus in trasferta. Mentre con la squadra campana si apre un nuovo duello, stavolta in ottica calciomercato.

Ultimo turno di campionato prima del nuovo anno, e la conseguente apertura della sessione invernale di calciomercato. Le attenzioni prioritarie del dirigente portoghese sono rivolte al pacchetto difensivo, che presto sarà orfano di Ndicka per la Coppa d’Africa. Il difensore ivoriano, arrivato in estate a parametro zero, si è ben distinto in campo nella vittoria contro il Napoli. Il numero 5 ha condotto una gara senza sbavature contro il temibile attacco campano, chiusa in bello stile con l’assist per la rete del raddoppio di Lukaku. La sconfitta ha aperto nuove crepe in casa Napoli, subito dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Frosinone.

Calciomercato Roma, duello in attacco col Napoli: Akturkoglu nei radar

Ora il duello tra giallorossi e partenopei sembra pronto a ripetersi sul fronte del calciomercato in entrata. Entrambe le squadre avrebbero infatti messo gli occhi su uno dei protagonisti con la maglia del Galatasaray, l’ala sinistra Kerem Akturkoglu.

Attaccante turco classe ’98, fin qui sin stagione 29 presenze e 8 reti tra Champions League e campionato. Secondo quanto evidenzia su ‘X’, Ekrem Konur, sia la Roma che il Napoli starebbero studiando la fattibilità del colpo in entrata. Dal duello in campo, che ha sorriso a Mourinho, la sfida tra le due piazze sembra pronta a spostarsi subito nel calciomercato.