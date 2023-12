Calciomercato Roma, sfida al Milan e gran ritorno: c’è il primo sì

Sfida al Milan a gennaio e gran ritorno per l’ex bianconero, la Roma non l’ha dimenticato. Hanno già deciso, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Come ormai noto a tutto il mondo Roma, la prossima campagna acquisti potrebbe regalare non poche novità sul fronte delle entrate, alla luce delle defezioni esplicitamente palesate dalla squadra in questi mesi e, di fatto, denunciate dallo stesso Mourinho nella conferenza stampa odierna, alla vigilia della sfida alla Juventus. In seguito alla presa di posizione del club sulla questione Bonucci, anche l’allenatore giallorosso pare aver fatto chiarezza circa il possibile approdo del difensore dell’Union Berlino tra le fila capitoline.

Al di là dei discorsi tecnici ed economici, lo Special One ha evidenziato l’importanza di rispettare visioni e posizioni dell’ambiente, che resta il cuore pulsante e vivido della società e del mondo calcistico tutto. Parallelamente all’esternazione di una visione che ha implicitamente lasciato intendere come il nome di Bonucci sia depennato dalla lista degli addetti ai lavori, Mourinho ha però sottolineato un altro aspetto di importanza non trascurabile.

Calciomercato Roma, l’Arsenal disposto a cedere Kiwior

La Roma, infatti, sa di aver bisogno di un volto nuovo in difesa da diversi mesi, alla luce delle problematiche di Smalling, la partenza certa di Ndicka per la Coppa d’Africa e l’attesa enigmatica per il pieno recupero di Kumbulla. Un messaggio chiaro, leggibile anche come una sorta di monito verso Tiago Pinto, dal quale ci si attendono interventi mirati quanto tempestivi.

Proprio da tale punto di vista, dunque, non sfuggano gli aggiornamenti di Football Insider, a detta dei quali Roma e Milan restano sulle tracce dell’ex difensore dello Spezia, Jakub Kiwior, legato attualmente all’Arsenal fino al 2027. La fonte inglese lascia intendere come i Gunners siano disposti a lasciar partire l’ex bianconero, considerato di fatto cedibile e annoverabile tra le rinunce necessarie per poter poi rinforzare la rosa di Arteta con nomi pronti e funzionali.

L’addio di Kiwior, infatti, è da inserirsi in un corpo di strategie di mercato invernale che prevede per l’Arsenal, al contempo, l’entrata di un altro difensore, di un centrocampista centrale e di un nuovo attaccante.