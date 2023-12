Il ritorno dell’ex all’Olimpico: l’annuncio UFFICIALE fuga ogni dubbio

Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico ha svelato un dettaglio tutt’altro che trascurabile. Strada spianata al suo ritorno all’Olimpico.

Reduce dall’importante successo ottenuto contro il Napoli, la Roma di José Mourinho è partita alla volta di Torino, teatro del match dell’Allianz Stadium tra la compagine giallorossa e la Juventus di Max Allegri. Desiderosi di lanciare un altro importante messaggio alla concorrenza, Lukaku e compagni vogliono superare un altro step importante per un posto in Champions League.

Il tour de force della Roma, del resto, è entrato nella sua fase più calda. Il mese di gennaio, sotto questo punto di vista, rappresenterà un autentico banco di prova per i giallorossi. Gli scontri diretti che vedranno protagonisti i capitolini contribuiranno a delineare con maggiore chiarezza le ambizioni della compagine di Mou. A tal proposito, l’impegno contro l’Atalanta in programma il 7 gennaio all’Olimpico rappresenterà un altro spartiacque da monitorare con attenzione.

Scamacca brucia le tappe: ci sarà in occasione di Roma-Atalanta

Metabolizzata la sconfitta del Dall’Ara contro il Bologna, la “Dea” nel fine settimana sarà impegnata nella sfida di campionato contro il Lecce. Nella conferenza stampa della vigilia, tra i tanti argomenti toccati, Gasperini ha parlato anche di Gianluca Scamacca, ristabilitosi dopo aver fatto i conti con una fastidiosa lesione all’adduttore.

Fermo ai box da circa tre settimane, Scamacca sarà regolarmente a disposizione in occasione della sfida contro la Roma. Focalizzando la sua attenzione in vista del match con il Lecce, Gasperini si è espresso in questi termini sulle condizioni fisiche del suo bomber: “Scamacca? Ha una settimana in più di allenamenti, ora deve trovare continuità. Sta bene, sulla carta l’infortunio sembrava essere più serio, ora è pronto”.

Salvo nuovi dietrofront, dunque, Scamacca potrà scendere in campo in occasione di Roma-Atalanta. Un appuntamento sicuramente piuttosto speciale. Al centro di molte voci di mercato la scorsa estate, l’ex attaccante del West Ham fu vicino a vestire nuovamente la maglia giallorossa. Gli intrecci di mercato, però, alla fine hanno portato l’attaccante cresciuto nel vivaio della Roma a vestire la maglia dell’Atalanta. Le strade di Scamacca e quelle della Roma, però, si intersecheranno ancora.