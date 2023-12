Juventus-Roma, è già calciomercato: affare da 2 milioni a gennaio

La sfida andrà in scena sabato sera a Torino, ma intanto impazza il calciomercato: la finestra invernale è prossima al via.

Torino-Roma, asse caldissimo. Come se non bastasse la sfida dello Juventus Stadium, il discorso tra bianconeri e giallorossi si allarga anche sul mercato. La finestra invernale è probabilmente la miglior situazione che si potesse presentare in casa Roma.

Questo perché la difesa giallorossa ha palesemente bisogno di ricambi e alternative. Mourinho ha spesso dovuto fare di necessità virtù trovandosi contato numericamente per quanto riguarda il reparto difensivo. Le assenze di Smalling e Kumbulla sono ormai diventate tristemente un habitué nella casella “indisponibili”. L’inglese non scende in campo dalla sfida col Milan di inizio settembre mentre l’albanese è addirittura out dalla scorsa stagione.

Llorente ha avuto dei problemi fisici verso settembre, fortunatamente un allarme rientrato. L’ultimo a soffrire di qualche fastidio è stato Mancini, che contro il Napoli ha giocato praticamente con un solo allenamento in tutta la settimana che ha preceduto la sfida contro i campioni d’Italia. Parliamo di situazioni al limite del pensabile e dunque la Roma è chiamata a mettersi al lavoro per puntellare la rosa.

Juventus-Roma, non solo campo: pronta l’offerta

Sembrava tutto fatto per l’arrivo di Leonardo Bonucci e invece la dirigenza ha optato per un clamoroso dietrofront che ha fatto dunque saltare quello che sembrava essere un trasferimento già fatto e finito. A questo punto Pinto dovrà di nuovo mettersi alla ricerca di qualche difensore per la gioia di José Mourinho. Come dicevamo, l’intreccio con la Juventus ha un nome ben chiaro ovvero Alex Sandro.

Il braccetto brasiliano, arrivato dal Porto come uno dei difensori più promettenti dell’intero panorama europeo, ha man mano abbassato il proprio rendimento a livello di prestazioni, trovando così sempre meno spazio in campo. Eppure Alex Sandro è tra i preferiti di Massimiliano Allegri oltre ad essere un punto cardine della difesa brasiliana, fino a qualche anno fa titolare inamovibile. Secondo Tvplay, visto il contratto in scadenza nel 2024, il club bianconero potrebbe chiedere solamente 2 milioni di euro per dare il via libera al trasferimento del braccetto, all’occorrenza anche terzino, attualmente in forma alla Juventus.

Un prezzo irrisorio se si considera anche quelli che sono i costi e i prezzi del mercato attuale, a maggior ragione nel mese di gennaio e soprattutto per quanto riguarda i difensori, diventati veri e propri pezzi pregiati dopo anni dove centrocampisti e attaccanti dominavano, a livello di prezzi del cartellino, il mercato. I tempi sono cambiati e opportunità del genere non vanno escluse a priori.