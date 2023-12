Juventus-Roma, la scelta di Mou su Renato Sanches: lista convocati UFFICIALE

Protagonista di molte voci di mercato, Renato Sanches sta calamitando le attenzioni mediatiche in casa Roma. La scelta di Mourinho.

La Roma ha svolto la seduta di allenamento al Fulvio Bernardini di Trigoria per preparare al meglio la sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Un appuntamento dal valore specifico non indifferente dal quale José Mourinho si aspetta risposte importanti.

Oltre al campo, però, in casa giallorossa tengono banco anche le possibili manovre in sede di calciomercato. Dopo lo stop alla trattativa Bonucci, Tiago Pinto sta scandagliando il terreno alla ricerca di soluzioni importanti in entrata. Parallelamente, però, occhio agli sviluppi sul fronte uscite. Protagonista di una prima parte di stagione assolutamente incolore, Renato Sanches potrebbe fare le valigie e ritornare immediatamente al Psg. L’interruzione del prestito per l’ex Benfica è un’ipotesi sempre più concreta. Ad ogni modo, José Mourinho ha deciso comunque di convocare la mezzala in vista del delicato impegno di domani sera contro la Juve.

Juventus-Roma, i convocati di Mourinho: c’è Renato Sanches

Renato Sanches figura infatti nella lista dei calciatori che partirà alla volta di Torino. Presente ovviamente anche Paulo Dybala, che in settimana ha svolto regolarmente le sedute di allenamento con il resto del gruppo e si candida per una maglia da titolare al fianco di Belotti. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Rui Patricio, Boer, Svilar.

DIFENSORI: Karsdorp, N’Dicka, Llorente, Celik, Mancini, Spinazzola.

CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrin,i Paredes, Renato Sanches, Kristensen, Bove, Zalewski, Pagano, Pisilli.

ATTACCANTI: Belotti, Azmoun, Dybala, Lukaku, El Shaarawy.