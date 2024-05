Scippo alla Roma dopo la Champions, firma gratis

La Roma potrebbe subire un clamoroso scippo di mercato dopo la Champions League, il calciatore pronto a firmare gratis

La stagione non è ancora finita, eppure la società sta già pensando a come migliorare la rosa in vista del prossimo anno. Ancora molti dubbi intorno alla Roma, che non solo non è riuscita a risolvere le questioni di campo, dovendo ancora assicurarsi la qualificazione in Champions League, ma anche le vicende societarie.

L’addio di Tiago Pinto è stato ormai annunciato diversi mesi fa, eppure il club non ha ancora ufficializzato il nome di colui che prenderà il suo posto. Sono stati fatti diversi nomi, tra i quali figurava quello del grande ex Nicolas Burdisso, ma le ultime indiscrezioni sembrano far pendere l’ago della bilancia in favore di Ghisolfi.

L’assenza di un ds però non ha impedito alla società di lavorare sotto traccia, seguendo alcuni calciatori che potrebbero essere acquistati in estate. Alcuni di questi nomi sono tenuti sotto stretta osservazione, ma uno su uno di loro la Roma rischia seriamente di essere anticipata.

Roma scippata: dopo la Champions la firma a zero

Dall’addio di Tiago Pinto a quello di Mourinho, al quale è seguito l’innesto di De Rossi, la Roma ad oggi ha poche certezze sul futuro, soprattutto a causa dei dubbi alimentati dalla qualificazione in Champions League, che andrebbe ad influire e non poco sulle scelte di mercato.

Un altro dei possibili partenti potrebbe essere Romelu Lukaku, il cui costo del cartellino e dell’ingaggio graverebbero tantissimo sul bilancio societario, specialmente se la squadra non dovesse riuscire ad arrivare nelle prime cinque posizioni.

I Friedkin però non vogliono farsi trovare impreparati, e continuano a monitorare diversi calciatori anche nel mercato dei parametri zero. Uno dei più interessanti è senza dubbio il portoghese Rafa Silva, arrivato in scadenza di contratto con il Benfica, contratto che non sarà rinnovato e che gli consentirà di lasciare il Portogallo a zero in estate.

Rafa Silva potrebbe essere uno dei prezzi pregiati low cost della finestra estiva di trasferimenti, ma i giallorossi non sono l’unico club interessato. Secondo quanto riporta Fussball Transfer sull’attaccante ci sarebbe anche l’interesse dello Stoccarda, che potrebbe perdere il proprio centravanti, ovvero Guirassy, e che potrebbe decidere di anticipare la formazione capitolina sulla corsa al portoghese.