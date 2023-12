Calciomercato Roma, Pinto lo ha mollato: rimane in Patria

Calciomercato Roma, Pinto ha temporeggiato troppo – anche se un poco lo ha mollato – e adesso potrebbe saltare il colpo in attacco. La situazione

Forse un attaccante al momento non serve alla Roma. Ma senza dubbio, anche in vista del prossimo anno, sarebbe meglio iniziare a pensare qualcosa. C’è da dire che Pinto, la scorsa estate, un elemento nel mirino lo aveva messo. Anzi, per essere più precisi, sembrava dovesse arrivare alla Roma da un momento all’altro. Poi è successo che da quelle parti si continuava ad alzare la posta, e i giallorossi hanno mollato.

Avete capito di chi parliamo? Non che ci voglia la zingara, ovviamente, perché il nome in questione è quello di Marcos Leonardo, centravanti di un retrocesso Santos, che assai probabilmente lascerà il club nel prossimo mese di gennaio. Come sappiamo i giallorossi non lo hanno mai perso di vista nonostante nell’ultimo periodo Pinto lo ha messo in disparte. Però il club capitolino guarda a quello che succede, soprattutto in vista della prossima stagione. Non sarà facile in ogni caso, soprattutto perché secondo le informazioni di Ekrem Konour, c’è la possibilità che lo stesso centravanti rimanga in Brasile.

Calciomercato Roma, la situazione Marcos Leonardo

Ci sarebbe l’interesse del Palmeiras per l’attaccante. Ma non solo dei brasiliani, ovviamente, visto che lo stesso giornalista spiega che Marcos Leonardo è monitorato anche da diverse squadre di Serie A, della Liga, e della Premier League. Insomma, tutti alla ricerca di un attaccante che, nonostante la retrocessione del suo club, sotto l’aspetto personale ha chiuso in maniera dignitosa.

E la Roma? La Roma guarda, per il momento, senza affondare il colpo a differenza di quanto era successo la scorsa estate quando sembrava davvero tutto pronto per l’arrivo nella Capitale del brasiliano. Poi alla corte di Mou sono arrivati Lukaku e Azmoun. E Pinto in quella famosa conferenza stampa finale ha pure spiegato che i fari non si sarebbero spenti. Vedremo.