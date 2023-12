HIGHLIGHTS E VOTI Juventus-Roma 1-0: doppia bocciatura

HIGHLIGHTS E VOTI Juventus-Roma, alla fine passa la Juventus ma i giallorossi non meritavano la sconfitta. Ecco i nostri voti

Una buona Roma, soprattutto nel primo tempo, esce senza punti dalla sfida contro la Juventus. Un match che di emozioni ne ha regalate, con i giallorossi che nella prima parte di gara sono andati vicinissimi al vantaggio con Cristante che ha centrato il legno. Poi anche Ndicka ha salvato sulla linea sulla conclusione di Kostic, fin quando un doppio rimpallo e la giocata di Vlahovic con il tacco ha mandato davanti a Rui Patricio Rabiot, di pochissimo in gioco, che ha indirizzato la sfida.

Dopo lo svantaggio i giallorossi hanno creato poco. Pochissimo. La Juve si è difesa assai bassa e anche Dybala è calato nel finale: e se manca lui, a dare qualità, allora davanti la Roma fatica. Assente ingiustificato Lukaku: mai in partita in belga, che non è riuscito mai a impensierire la solida retroguardia della Juve. Cosa rimane dopo questo match? La sensazione che la truppa di Mou se la possa giocare con tutti, alla pari. Anche se adesso serve per forza un difensore, visto che Ndicka è pronto a partire per la Coppa d’Africa. Di questo ha parlato Tiago Pinto prima del match.

HIGHLIGHTS E VOTI Juventus-Roma, male Lukaku

E, come detto, Lukaku è quello che non si prende la sufficienza. Anonimo il possente centravanti giallorosso. Male anche Kristensen. Bene Ndicka, ma tutto il pacchetto arretrato. Anche Llorente, dopo l’errore nel primo tempo su Vlahovic si è ripreso bene. Cristante solita certezza in mezzo, e benino ha fatto pure Bove. Insomma, diciamolo: una buona Roma che però non sfrutta la sconfitta del Bologna a Udine e rimane settima in classifica, a 5 punti dalla zona Champions League. Quel posto adesso lo occupa la Fiorentina di Italiano.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6,5; Mancini 6,5, Llorente 6, Ndicka 7; Kristensen 5, Cristante 6,5, Paredes 6 (74′ El Shaarawy sv), Bove 6 (64′ Pellegrini 6), Zalewski 6 (80′ Azmoun sv); Dybala 6,5, Lukaku 5.

