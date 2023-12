Nuovo difensore, Sanches e Mourinho: Pinto dice tutto

Ha parlato prima di Juventus-Roma il gm giallorosso Tiago Pinto. Ecco le sue parole. Ha detto tutto su Mou, Renato e sul nuovo difensore

Sta per iniziare Juve-Roma. E Tiago Pinto, prima del match, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole. Che svariano dal Decreto Crescita a al nuovo difensore. E toccano anche temi caldi come Renato Sanches, il futuro di Mou e il futuro dello stesso dirigente.

Sul Decreto Crescita: “Come portoghese e come straniero non mi permetto di criticare gli eletti che sono lì per prendere decisioni, ma come uomo nel calcio è un errore grande, basta vedere quello che la Serie A ha fatto negli ultimi anni, contro squadre che hanno potere economico diverso. Politicamente non sono esperto, ma calcisticamente è una grande botta.

Tiago Pinto ha svelato tutto

Sul difensore: “Sul tema del difensore, ho tanti difetti ma ho una qualità. Dico sempre la verità. Sappiamo da tempo che ci serve un difensore e ci stiamo lavorando. Abbiamo il FPF, e la lista della A con tutti i posti completi. Stiamo lavorando e cercherò di essere creativo. Su Bonucci non voglio parlare.

Su Renato Sanches: “Lui è stato un mio pupillo e lo sarà sempre. Non mi interessa il finale della storia. Quando è arrivato eravamo tutti consapevoli delle limitazioni che aveva. Ovviamente quando apre il mercato e i giocatori non giocano come si aspettavano può succedere di tutto. Su di lui mi sono preso sempre la responsabilità. Quando va male ci sono io”.

Su Mourinho: “Situazioni che sono da trattare internamente. Il mio desiderio di oggi è vincere per entrare al meglio nel 2024. Il futuro è oggi. E poi piano piano le cose vengono chiarite”.

Infine sul suo rinnovo: “La mia situazione è l’ultima da trattare. Il mio primo desiderio è di battere la Juve il secondo è di vincere contro la Cremonese giorno 3” ha concluso Pinto.