Formazioni ufficiali Juve-Roma: Dybala c’è, nuova bocciatura

Formazioni ufficiali Juventus-Roma, ecco le scelte di Mourinho e di Allegri in vista del big match di questa sera. La decisione finale su Dybala

Tra poco torna in campo la Roma, e lo fa a Torino contro la Juventus. Una sfida assai sentita da tutti e che mette in palio dei punti pesantissimi per entrambe le formazioni. Sì, perché se i bianconeri vogliono accorciare sull’Inter, i giallorossi di Mou possono sfruttare il passo falso del Bologna sul campo dell’Udinese. Insomma, i punti valgono davvero doppio.

Il dubbio più importante di Mou era quello in attacco. Chi il compagno di reparto di Lukaku. Dybala oppure Belotti o Azmoun? Bene, lo Special One ha sciolto tutti i dubbi. Ecco le scelte dei due tecnici in vista della gara che si giocherà tra poco.

Formazioni ufficiali Juventus-Roma, la scelta su Dybala

Allegri, dal proprio canto, ha deciso di mandare in campo Yildiz davanti con Vlahovic. Panchina quindi per Chiesa. Mourinho invece si gioca il tutto per tutto, schierando dal primo minuto Dybala al fianco di Lukaku. Difesa ovviamente confermata, con Mancini, Llorente e Ndicka che poi partirà per la Coppa d’Africa. In mezzo al campo ancora panchina invece per Pellegrini. Al suo posto Bove.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic.