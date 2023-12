UFFICIALE, infortunio last minute: salta la Roma

A causa di un infortunio muscolare, l’Atalanta di Gasperini perde una una pedina fondamentale in vista della partita con la Roma

Colpo di scena spiacevole per la formazione di Gasperini nel riscaldamento della sfida con il Lecce, durante il quale un proprio calciatore ha manifestato un acciacco fisico preoccupante.

Un calciatore titolare della difesa nerazzurra ha abbandonato il campo a causa di un risentimento muscolare, che potrebbe costringerlo fuori anche per la prossima delicata sfida con la Roma di José Mourinho.

Crisi nelle retrovie contro la Roma

Si tratta di Giorgio Scalvini, giovane difensore in forze alla Dea, che nel corso del riscaldamento si è fermato all’improvviso per un fastidio alla regione adduttoria sinistra. Al suo posto è prontamente subentrato Mario Pasalic, costringendo Marten De Roon a scalare nella linea difensiva neroazzurra. Una forzatura evidente, che, se ripetuta con gli uomini di Mourinho, potrebbe regalare occasioni preziose ai giallorossi.

Una notizia non particolarmente rassicurante per Gasperini, che, nel caso in cui l’emergenza muscolare non dovesse rientrare in tempo, si ritroverebbe con una fase difensiva innegabilmente meno rocciosa contro la Roma di Mourinho. Il rientro di Dybala e la rinomata intesa con Romelu Lukaku, potrebbero causare più di un grattacapo alla difesa bergamasca, che, senza Scalvini, si ritroverebbe privata di centimetri e talento preziosi. Non è un mistero, infatti, che i neroazzurri siano in debito di difensori e, quest’ennesima tegola, getta Gasperini in un terreno potenzialmente sanguinoso.