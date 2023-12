Rinforzo immediato per la Roma: annuncio da Torino

Annuncio e richiesta di mercato in diretta, arrivano le parole ufficiali dopo la sconfitta in Juventus-Roma.

Si è chiuso con una sconfitta il 2023 giallorosso, in quel di Torino. Al netto di una prestazione quasi sempre attenta e convincente, Lukaku e colleghi non sono riusciti ad evitare lo scacco contro la Juventus di Allegri, galvanizzata dal pareggio di venerdì sera dell’Inter e attratta dalla possibilità di accorciare su un primo posto in classifica che, al di là delle riserve del tecnico toscano, resta un obiettivo alla portata per i bianconeri.

La Roma, dal proprio canto, era attesa da una gara importante quanto ostica dopo la convincente vittoria contro il Napoli di Mazzarri, in grado di rigenerare entusiasmo in seguito alla caduta di Bologna e ripristinare l’ancoramento ad una regione di classifica che permette di ambire ancora ad un piazzamento in Champions League. I ventotto punti fin qui ottenuti non sono sicuramente uno dei bottini più encomiabili del recente passato giallorosso ma, comunque, permette di poter anelare ad un approdo tra le prime quattro, al netto delle difficoltà e dei limiti di cui, in quel di Trigoria, è stato ormai preso esplicitamente atto.

Calciomercato Roma, Cristante spera nel rinforzo a gennaio: annuncio in direta

Se, da un lato, questo ultimi saranno motivo e presupposto di lavoro e approfondimento sul terreno di gioco da parte di Mourinho e colleghi, ai piani alti della società bisognerà cercare di intervenire per poter ampliare le qualità e la profondità di uno scacchiere che, al di là dei limiti, ha comunque dimostrato di poter quantomeno credere con veemenza ad un piazzamento in Champions League.

Importante discriminante, risultati con Atalanta e Milan a parte, potrebbe adesso essere anche la campagna acquisti invernale, circa la quale si è espresso in modo chiaro Bryan Cristante, nella chiosa all’intervista rilasciata a Dazn qualche minuto dopo il fischio finale della gara dell’Allianz Stadium. Dopo aver commentato vari aspetti relativi al rendimento della squadra e alle difficoltà di quest’ultima nei big match, il numero 4 ha anche espresso posizione rispetto alle speranze nutrite sui possibili rinforzi.

“Dobbiamo fare di più, abbiamo le potenzialità per stare lì davanti: la classifica è corta e per ritrovarsi nelle regioni nobili serve un filotto di vittorie. Dobbiamo fare di tutto per restare ancorati in questa zona di classifica a gennaio. Io sono pronto a dare una mano, anche in difesa. Ci sono sempre, speriamo che qualcuno arrivi, altrimenti la coperta è corta, o da una parte o dall’altra“.