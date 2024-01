Calciomercato Roma, l’erede di Rui Patricio dalla Premier

Calciomercato Roma, i giallorossi sono alla ricerca dell’erede di Rui Patricio. E potrebbe arrivare dalla Premier League. Messo nel mirino

Se gennaio ormai è arrivato e porta con sé la possibilità di andare a prendere qualche elemento sul mercato e sappiamo come la Roma, soprattutto dietro, ne abbia bisogno, nella prossima sessione estiva Tiago Pinto – o chi per lui visto che anche il gm è in scadenza – avrà un’altra gatta da pelare.

Sì, perché il contratto di Rui Patricio, portiere titolare della Roma, è in scadenza e non sembrano proprio esserci i presupposti per un suo prolungamento. Non tanto per le prestazioni – che in ogni caso rispetto a quello che è stato un difficile inizio di stagione sono migliorate – ma più che altro per la carta d’identità che non è più freschissima. In poche parole il club capitolino avrà bisogno di un portiere e di nomi ne sono usciti parecchi nel corso delle ultime settimane: da Carnesecchi a Falcone, per esempio, passando anche per Di Gregorio. Insomma, profili giovani, come giovane è quello che ha sparato in queste ore calcionow.it.

Calciomercato Roma, Kelleher nel mirino

Il profilo che la dirigenza giallorossa avrebbe messo nel mirino sarebbe quello di Caoimhin Kelleher, ossia il portiere di riserva del Liverpool di Jurgen Klopp. Un classe 1998 che ha rinnovato il contratto con il club inglese fino al 2026. Ma che ha trovato poco spazio in questa stagione così come in quelle precedenti.

La Roma si starebbe muovendo per prenderlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 15milioni di euro, e lo stesso estremo difensore a quanto pare sarebbe affascinato di imporsi da titolare in un campionato importante come quello di Serie A e con una maglia altrettanto importante. Insomma, come detto un altro profilo molto giovane che potrebbe dare certezze per molto tempo. In attesa anche di capire se Mou darà spazio a Svilar per “testarlo”.