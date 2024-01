Calciomercato Roma, sorpasso e pole position Pinto: ha già risposto

Calciomercato Roma, pole position e contesa per accontentare Mourinho. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

L’inizio ufficiale del calciomercato sta certamente acuendo e amplificando gli interessi relativi alle possibili decisioni di Tiago Pinto e colleghi circa il modus operandi da seguire nel corso delle prossime settimane. L’obiettivo, come da tempo noto e come appreso dalla falsariga tracciata già in passato, resta quello di provare a far coesistere gli aneliti di Mourinho con le possibilità finanziarie dei Friedkin, circa le quali, nella giornata odierna, sono arrivate informazioni di non trascurabile importanza.

La Roma, infatti, non avrà a disposizione bottini spropositati per le entrate da concretizzare nel mese di gennaio, durante il quale, almeno per ora, Tiago Pinto dovrà accontentarsi di un budget di circa due milioni di euro. Una quantità certamente non elevatissima ma che, previo i giusti incastri e l’utilizzo di capacità diplomatiche sfruttate già in passato, potrebbe comunque regalare rinforzi pronti e funzionali alla squadra, nel pieno di una parentesi stagionale ricca di impegni. Il tempo a disposizione è poco, alla luce dell’ormai prossima partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa e il giallo sulle condizioni di Smalling che non mettono Mourinho in una situazione di tranquillità e serenità.

Calciomercato Roma, pole position per Chalobah: le ultime

Cosa accadrà, in queste ore, non è ancora chiaro: i nomi emersi per il reparto difensivo giallorosso continuano ad essere numerosi e ad abbracciare una pluralità eterogenea di profili, accomunati però dal vantare caratteristiche e background che possano permettere all’allenatore di contare su un utilizzo immediato e tempestivo.

Da tale punto di vista, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti relativi a Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea in uscita dai Blues e annoverato dal club inglese tra i partenti in prestito nel corso del calciomercato invernale. Sulla sua situazione, in queste ore, ha aggiunto nuovi dettagli TeamTalk.com, alludendo ad una presunta pole position della Roma sul giocatore.

Mourinho ha lasciato intendere di aver bisogno di lui, consapevole di qualità e margini di miglioramento che, oltre ad altri club di Premier, continuano a intrigare anche il Nottingham Forest, rifiutato da Chalobah in estate ma non per questo restio a riapprofondire la pista, previo il manifestarsi di condizioni ritenute congrue dalla società.