L’Inter ha anticipato tutti: niente Roma, firma a zero

Calciomercato Roma, il calciatore si allontana definitivamente dalla capitale: su di lui è forte l’interesse dei grandi rivali

Gennaio è appena iniziato, e con esso apre ufficialmente anche il calciomercato. La Roma arriva alla finestra di riparazione con diverse incognite, legate soprattutto ad alcuni elementi in rosa, come ad esempio Chris Smalling, il cui futuro nella capitale appare sempre più incerto.

Pinto ha dunque l’obbligo di intervenire sul mercato per migliorare la rosa, in particolare in difesa, dove oltre all’ex United resta da sostituire anche Ndicka, che a breve dovrà partire per la Coppa d’Africa. Tramontata definitivamente l’ipotesi Bonucci in molti si chiedono quale possa essere il piano B di Pinto e la società, ammesso che già ci sia.

Il gm portoghese ha diversi nomi sul suo taccuino, ma non tutti però sarebbero operazioni fattibili, soprattutto a gennaio. Uno dei nomi su quella lista potrebbe però non arrivare mai nella capitale, secondo le ultime indiscrezioni infatti il calciatore avrebbe già scelto il suo futuro, che sarà ancora in Serie A, ma dai rivali dei giallorossi.

Dalla Roma all’Inter: Marotta chiude il colpo

Pinto adesso è chiamato al difficile compito di migliorare l’attuale rosa, che visti i prossimi impegni internazionali pecca soprattutto a livello numerico. Saranno necessari due centrali per far fronte alle tante partite ravvicinate, questo l’ex Benfica lo sa e sta già lavorando per trovare le migliori occasioni possibili.

Non si può però non pensare anche per il prossimo giugno, visti i tanti possibili colpi a parametro zero, per i quali si potrebbero prendere accordi già da oggi. Uno di questi è Piotr Zielinski da tempo seguito sia dalla Roma che dalla Lazio, con Lotito che avrebbe voluto regalare un centrocampista così gradito a Maurizio Sarri.

Secondo quanto riporta Calciomercato.it però il calciatore ormai ex Napoli avrebbe già deciso il suo futuro, decidendo di unirsi all’Inter di Simone Inzaghi. Sempre secondo quanto viene rivelato anche la Juventus aveva fatto un tentativo per lui, con Giuntoli che lo conosce benissimo e che sapeva quanto avrebbe potuto aiutare la causa bianconera.