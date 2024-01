Non solo Mourinho, indizio UFFICIALE: doppia firma con la Roma

Futuro a Roma e annuncio UFFICIALE su Mourinho: le sue parole non lasciano spazio a dubbi. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Parallelamente all’evoluzione di un campionato che, da circa tre settimane a questa parte, sta portando la Roma a vedersela con alcune delle realtà più insidiose del nostro campionato, in quel di Trigoria aumenta la consapevolezza di dover provare ad accelerare i tempi per poter affrontare nel migliore dei modi la seconda parte di percorso italiano ed europeo, consegnando nelle mani di Mourinho almeno un volto nuovo.

Pleonastico sarebbe l’evidenziare come il lavoro principale sia ad oggi rivolto a quel reparto difensivo che, più degli altri, pare destinato ad andare incontro a modifiche e cambiamenti nel corso di questi giorni e settimane, alla luce della partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa e, in attesa di Smalling e Kumbulla, della presenza di soli due elementi di ruolo per il terzetto difensivo di Mourinho, ossia Llorente e Mancini.

Se a ciò si aggiunge la non felicissima condizione del 23, si comprende bene come in quel di Trigoria ci sia una sorta di vera e propria emergenza, alla quale lo Special One cercherà di ovviare con il jolly Cristante e l’adattamento di Celik, in attesa di concreti aiuti da parte di dirigenza e proprietà.

Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE Llorente: le parole su Mourinho e non solo

Frattanto, in queste ore sono arrivate dichiarazioni importanti da parte di uno degli elementi destinato a svolgere gli straordinari in questo momento della stagione, Diego Llorente. Dopo il prestito dal Leeds per la seconda parte di campionato dell’anno scorso, lo spagnolo è stato confermato da Mourinho ed è stato prelevato in prestito secco la scorsa estate, ben confermandosi nelle gerarchie e negli schemi di una squadra di cui è divenuto titolarissimo.

In particolar modo, di Llorente non devono sfuggire le recenti dichiarazioni, rilasciate a Sportmediaset e relative sia al calciomercato che alla figura di Mourinho. “Siamo pochi ma dobbiamo lavorare con questo gruppo senza pensare troppo a quanti siamo. Se arriva un difensore, bene, altrimenti pazienza. Mourinho è molto importante per me ed è un allenatore perfetto, per squadra e tifosi. Sarei felice se rimanesse: si connette con la piazza in modo speciale“.

Una presa di posizione, insomma, chiara e netta che, oltre a rappresentare una sorta di sbilanciamento circa le speranze nutrite sul futuro del mister, potrebbe sottintendere anche un’eventuale conferma di Llorente nella Capitale, al termine di un’esperienza che, per ora, lo sta legando al club giallorosso solamente in prestito.