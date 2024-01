Saltano la partita con la Roma: tripla assenza UFFICIALE

In vista della sfida conto la Roma, gli avversari dovranno fronteggiare ad una tripla assenza come si vede dai convocati

Il 2024 è ufficialmente iniziato e la Roma è pronta ad affrontare la seconda metà della stagione con ancora tre competizioni in corso e tanta voglia di raggiungere gli obiettivi fissati da Mourinho alla società tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

Il gennaio dei giallorossi inizierà il giorno 3 all’Olimpico e sancirà il debutto stagionale della squadra di Mourinho alla Coppa Italia, trofeo che manca nella bacheca della Roma dal 2007-2008. Tra l’altro, un’altra vittoria della competizione nazionale ad eliminazione diretta vorrebbe dire decimo trionfo, un appuntamento storico che Mourinho vorrà sicuramente rincorrere, al netto dei problemi riguardanti le assenze. Il primo ostacolo è la Cremonese, squadra che eliminò proprio la Roma in Coppa Italia la scorsa stagione.

Dopodiché torna il campionato con due sfide ad altissima tensione. Se non sono bastati gli incontri con Napoli e Juventus, rispettivamente terminati 2-0 per i giallorossi e 1-0 per i bianconeri raccogliendo dunque 4 punti, la Roma dovrà prima ospitare l’Atalanta e successivamente partire per Milano, direzione San Siro per sfidare il Milan di Stefano Pioli. Da lì in poi il calendario è in discesa, almeno sulla carta con le partite contro Verona, Salernitana e Cagliari prima del duo Inter e Feyenoord per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Sarà dunque fondamentale raccogliere punti ove possibile e mantenere gli obiettivi a portata di mano in ogni singola competizione.

Tre assenze in Coppa Italia: l’elenco

A proposito dell’imminente scontro di Coppa Italia con la Cremonese, valevole per gli ottavi di finale, gli avversari dei giallorossi avranno ben tre assenze: Pickel, Buonaiuto e Sarr. Il primo, nazionale congolese, ha disputato 14 partite fin qui siglando una doppietta in campionato con il Modena il 23 dicembre. Buonaiuto invece è attualmente a quota 13 sfide stagionali, la maggior parte spezzoni mentre Sarr ha giocato 12 partite ma è assente dal 5 novembre. Chi invece è presente nonostante qualche dubbio di mercato è Tsadjout, ex Milan nel mirino dello Spezia.

La vincitrice di questo ottavo di finale affronterà la Lazio e dunque potrebbe esserci uno storico derby in occasione del quarto di Coppa Italia. Andando ancora più avanti nel tabellone e pensando ad un’ipotetica semifinale, ad aspettare la Lazio o la vincente tra Roma e Cremonese ci sarà o il Frosinone, capace di battere 4-0 il Napoli, o la vincente tra Juventus e Salernitana, in programma il 4 gennaio a Torino.