Mourinho peso Massimo, Mauro al tappeto: “È una brutta cosa”

Roma-Cremonese, a fine gara José Mourinho non si trattiene ai microfoni Mediaset. Ecco le parole del tecnico portoghese sull’opinionista ex Juventus.

La Roma rimonta la Cremonese e strappa il pass per i quarti di finale della Coppa Italia. A fine gara José Mourinho non si trattiene ai microfoni Mediaset, lanciando una stoccata diretta all’opinionista ex Juventus. Il tecnico portoghese ha esordito nell’intervista post partita chiedendo se fosse presente Massimo Mauro in studio, alla risposta negativa ha commentato con un sarcastico: “Peccato.”

“C’è Massimo Mauro in studio? No? Peccato.” Così esordisce José Mourinho ai microfoni Mediaset. Lo Special One, che poi è tornato sulla richiesta, non ha dimenticato le parole dell’opinionista dopo la vittoria della Roma in rimonta in casa del Sassuolo. Da una rimonta all’altra, la Roma ha superato l’ostacolo Cremonese ribaltando per 2-1 il vantaggio dei grigiorossi nella prima frazione di gioco. Sulla gara Mourinho ha così commentato: “Abbiamo fatto il sufficiente per non soffrire tanto. C’è bisogno di rispetto per le nostre difficoltà e per ciò che diamo, nessuna squadra in Italia ha vinto una partita con un solo difensore centrale. Forse sì, ma alla fine è difficile. Sull’1-0 abbiamo preso un rischio, ma Llorente e Celik erano ammoniti.”

Roma-Cremonese, Mourinho cerca Massimo Mauro: la spiegazione dello Special One

Sul derby di Coppa Italia: “Non so come arriveremo a quella partita. Domenica avremo una partita importantissima, siamo questi ma siamo uniti. Se Lukaku deve giocare difensore centrale lo farà, andiamo con tutto quello che abbiamo rispettando il club e i tifosi. Prima della Lazio c’è l’Atalanta. Azmoun andrà via prossima settimana, Mancini è infortunato e diffidato, anche Cristante e Paredes sono diffidati. Non so come arriveremo al derby, ma daremo tutto per tutti, anche per i tifosi.”

Poi Mourinho ha spiegato perché avrebbe voluto un confronto con Massimo Mauro, che dopo Sassuolo tacciò il portoghese di antisportività. Ecco le parole del tecnico: “Per un ex calciatore non rispettare gente che mangia nello stesso piatto, come noi, non è una bella cosa. Ci sono commentatori e commentatori, chi capisce rispetta chi mangia nel tuo stesso piatto. Anzi, lui mangia ancora da lì”.