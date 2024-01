Voti Roma-Cremonese 2-1, Dybala Re Mida: fioccano i 5

Il 2024 della Roma si apre col debutto stagionale in Coppa Italia. I giallorossi affrontano la Cremonese allo stadio Olimpico, per gli ottavi di finale della competizione.

L’anno solare della squadra guidata da José Mourinho si apre col debutto in Coppa Italia negli ottavi di finale. La Roma parte con buon piglio, ma gli attacchi giallorossi delle prime battute vengono ben contenuti dalla Cremonese. Clamorosa occasione per Lorenzo Pellegrini, che prima della mezz’ora di gioco colpisce la traversa a due passi dalla porta. La posta in palio è alta per i giallorossi, che ai quarti di finale sfiderebbero la Lazio di Sarri, ma la gara si mette in salita per la Roma.

La Roma rivive i fantasmi della scorsa stagione, quando la Cremonese la eliminò dai quarti di finale della Coppa Italia allo stadio Olimpico. I grigiorossi riescono a passare in vantaggio nella prima frazione di gioco, grazie alla rete di Tsadjout. Il vantaggio degli ospiti gela lo stadio Olimpico, male Cristante e Llorente nell’occasione del gol subito. Il primo tempo della sfida ad eliminazione diretta si chiude con la Cremonese in vantaggio in casa della Roma. La squadra giallorossa lascia il campo accompagnata dai fischi dei propri tifosi.

Voti Roma-Cremonese 2-1, Dybala cambia la partita: Mou la ribalta con i cambi

José Mourinho ridisegna completamente la Roma nella ripresa, passando alla difesa a quattro senza interpreti di ruolo tra i centrali. Le sostituzioni operate alla ripresa sono: Dybala, Kristensen e Zalewski per Belotti, Celik e Llorente. L’attaccante argentino ispira subito Lukaku, che non riesce a superare il portiere Jungdal. Altro palo per la Roma, stavolta El Shaarawy colpisce il legno al minuto 54. All’ora di gioco i giallorossi sono ancora sotto e virtualmente fuori dalla Coppa.

José Mourinho vive con intensità le fasi della gara, il portoghese appare indemoniato in panchina. Lo Special One si gioca anche la carta Azmoun, a metà ripresa sono ancora sotto i giallorossi. Romelu Lukaku ristabilisce la parità, siglando la rete dell’1-1 al minuto 77 su assist di Azmoun. Giù Spinazzola in area, calcio di rigore per i giallorossi. Imparabile la realizzazione di Dybala, 2-1 per la Roma al minuto. Finisce 2-1 per la Roma, i giallorossi affronteranno il derby contro la Lazio la prossima settimana.

ROMA (3-5-2): Svilar 6, Celik 5 (46° Kristensen 6), Cristante 5, Llorente 5(46° Zalewski 5.5), Karsdorp 5 (74° Spinazzola 6.5), Bove 6 (67° Azmoun 6.5), Paredes 6.5, Pellegrini 6, El Shaarawy 5, Lukaku 6.5, Belotti 4.5 ( 46° Dybala 7.5).

Ammonizioni: Castagnetti, Ghiglione, Antov, Ravanelli, Llorente, Celik, Karsdorp

Marcatori: 37° Tsadjout, 77° Lukaku, 85°Dybala (R)