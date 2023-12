Mourinho, carica social per Juve-Roma: la richiesta dei tifosi

Per José Mourinho arriva la carica social da parte dei tifosi in vista di Juventus-Roma: ecco la richiesta a sorpresa allo Special One

La Roma ha riacquistato una certa fiducia dopo la vittoria contro il Napoli. I giallorossi si riaffacciano nella zona Champions dopo la disfatta di Bologna, che aveva fatto scivolare la squadra all’ottavo posto in classifica, facendo scendere il morale non solo all’interno dello spogliatoio ma anche all’ambiente.

Nonostante questo i tifosi hanno risposto presente, riempiendo ancora una volta lo stadio Olimpico proprio per la sfida contro gli azzurri. Supportati dal proprio pubblico Lukaku e compagni sono riusciti a trovare le giuste motivazioni, e questo si è visto nell’atteggiamento dei giocatori in campo.

I tre punti dovranno dare il giusto morale anche per la sfida contro la Juventus, in programma sabato alle 20:45, per la quale i tifosi hanno già cominciato a suonare la carica, lanciando una particolare richiesta allo Special One riguardante il mercato.

I tifosi caricano Mourinho sui social: la particolare richiesta allo Special One

La rivalità tra Roma e Juventus si sa, è una delle più sentite di tutto il campionato, e una delle maggiori rivalità anche per i tifosi romanisti, che dopo i rivali della Lazio vedono nei bianconeri la squadra maggiormente “odiata”. Sui social si è già cominciato a parlare della sfida dello Stadium, in particolare tra i commenti delle varie pagine, ma anche sotto i post della Roma o dei calciatori giallorossi.

Un post di Mourinho in particolare è stato inondato di commenti da parte dei suopporter romanisti. Il video in questione riguardava la prima seduta di allenamento dopo le feste, che José ha commentato così: “Il primo allenamento dopo Natale sembrava il primo allenamento della stagione. Che sessione!”.

Lo Special One sembra apprezzare l’intensità con la quale i suoi calciatori si sono ritrovati dopo le feste, ma i tifosi pensano già al mercato, e sotto questo post fioccano commenti contro Bonucci ed il suo passaggio nella capitale a gennaio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@josemourinho)

“José ti prego non Bonucci… Va bene anche un ragazzetto della primavera ma Bonucci rappresenta alla perfezione ciò che abbiamo sempre schifato”, oppure: “Meglio in 10 che con Bonucci”. Insomma, i romanisti non vedono di buon occhio il centrale ex Juventus, e stanno cercando in ogni modo di farlo capire alla società, che però anche a causa delle difficoltà economiche è costretta a fare delle scelte.