Dalla Juventus alla Roma: ecco il nuovo direttore sportivo

Dopo l’addio di Tiago Pinto, la Roma è pronta ad annunciare a breve il nome del nuovo direttore sportivo

Reduce da 24 ore di fuoco, caratterizzate dall’annuncio del divorzio da Tiago Pinto e dall’accordo con la Juventus per il prestito secco di Dean Huijsen, la Roma si appresta a vivere una settimana molto intensa in campo. In campionato ci saranno i due scontri diretti per l’Europa contro Atalanta e Milan, intervallati dall’attesissimo derby di Coppa Italia contro la Lazio, in programma mercoledì 10 gennaio alle 18.

Un mese di fuoco che, tra calcio giocato e trattative di mercato, dirà molte cose sul futuro della squadra giallorossa che si affiderà ad un nuovo dirigente. A partire dal 3 febbraio, lo scranno di Pinto resterà vuoto e ormai da mesi Dan e Ryan Friedkin, insieme a Lina Souloukou, hanno aperto il casting per il suo successore. I nomi più gettonati fino a questo momento sono stati quelli di Francois Modesto e Frederic Massara, ma si è parlato anche di un interessamento per Christopher Vivell, artefice dei successi del Lipsia, liberatosi dal Chelsea la scorsa estate.

Erede Tiago Pinto, tra Modesto e Massara spunta Paratici

Nelle ultime ore, però. Si è parlato di una candidatura clamorosa, destinata a far discutere a lungo. Secondo ‘Radio Radio’, infatti, la Roma sarebbe pronta ad affidarsi a Fabio Paratici. Reduce dall’esperienza al Tottenham e ancora sotto squalifica, l’ex dirigente della Juventus avrebbe già aperto alla possibile di rivestire un ruolo operativo, ma senza potere di firma fin quando non terminerà la sanzione della FIGC.

“Ci sono dei contatti diretti con Dan Friedkin. La Roma sta parlando con Fabio Paratici, è lui uno dei profili forti per il club. Ha grande esperienza internazionale, può tranquillamente operare anche se è in corso la squalifica per le plusvalenze Juve. Lui ha un rapporto diretto con la famiglia Friedkin, si stanno sentendo in maniera concreta”.