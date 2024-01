Roma, infortunio Llorente: la prima diagnosi UFFICIALE

Sostituito al termine del primo tempo, Llorente è stato costretto ad abbandonare dopo aver avvertito un fastidio. La prima diagnosi.

Colpita a freddo da Koopmeiners, la Roma ha trovato la forza di reagire e ha trovato meritatamente un pareggio che sta anche stretto alla compagine di Mourinho. Dopo un inizio balbettante, infatti, sono stati i giallorossi ad avere le migliori occasioni. Ottimo l’ingresso in campo di Huijsen, che ha fornito una prova convincente sotto tanti punti di vista.

L’ingresso in campo del difensore olandese si è resa necessaria alla luce dell’infortunio accorso a Diego Llorente. Dopo aver provato a testare la sua tenuta atletica, il difensore della Roma non è sceso in campo per il secondo tempo della sfida. La prima diagnosi riferisce di un fastidio all’adduttore destro. Le condizioni dello spagnolo, dunque, saranno monitorate con attenzione nel corso dei prossimi giorni.

Prosegue dunque il momento sfortunato della Roma per il reparto arretrato. Falcidiata da defezioni di ogni genere, la compagine giallorossa ha dovuto fare di necessità virtù. L’innesto di Huijsen è servito proprio a rivitalizzare il pacchetto arretrato della Roma. Ad ogni, sia pur sollecitato dall’attacco di Gasperini, il muro di Mourinho si è ben disimpegnato questa sera anche dopo l’infortunio di Llorente.