I movimenti di mercato del Flamengo sembrano interessare in particolare la Serie A. La trattativa con la Roma per Vina si complica e il club brasiliano potrebbe aver trovato un nuovo obiettivo

Il Flamengo inizia a spazientirsi rispetto alla trattativa in corso con la Roma per il trasferimento di Maria Vina e, nel tentativo di individuare nuove prede, ecco scelto il suo nuovo obiettivo in Serie A.

La richiesta di 10 milioni avanzata dalla società capitolina, non coincide con le disponibilità economiche del club brasiliano, che, nonostante sia ancora intenzionata a seguire la pista Vina, preferisce guardarsi intorno.

Alex Sandro invece di Vina? Il Flamengo inizia a negoziare

Il Professore Tite, attuale tecnico del Flamengo, non ha dubbi… Matias Vina è la sua scelta numero uno, tuttavia, il continuo tira e molla con la Roma, rischia di prolungarsi oltre la finestra di mercato invernale, lasciando sfornita la la rosa brasiliana nel corso della stagione. Un risultato spiacevole, che i vertici del Flamengo vorrebbero evitare. Per farlo, una delle strade più invitanti, sarebbe quella di portare un calciatore della Juventus all’interno della propria rosa. Si tratta di un brasiliano, vecchia conoscenza di mister Tite, che potrebbe fare al caso del Flamengo. Il nome in questione è quello di Alex Sandro. Sempre meno sfruttato da Max Allegri e attualmente in infermeria, Alex Sandro sembra essere al termine della sua avventura bianconera. La scadenza del contratto a giugno, parrebbe non lasciare scampo al brasiliano, che deve necessariamente iniziare a pensare a quale sarà il suo prossimo club.

Il ritiro di Filipe Luis, ha gettato il Flamengo nell’impellenza di un rinforzo che, alla luce delle difficoltà incontrate nei confronti con Trigoria, potrebbe davvero non essere Vina. E’ vero, l’età particolarmente avanzata di Alex Sandro non depone particolarmente a suo favore, ma l’esperienza decennale in Serie A, la rinomata sintonia con mister Tite (con cui Sandro ha collaborato in nazionale) e l’ultimo mondiale disputato da titolare, sono gli elementi che hanno portato, secondo il giornalista Julio Miguel Neto, ad aprire le negazioni con i bianconeri. Se si considera poi, l’improbabile rinnovo con la Vecchia Signora, ecco che l’ipotesi che Alex Sandro lasci Torino diviene improvvisamente una sicurezza. Che la sua destinazione sia proprio il club brasiliano? Lo scopriremo nel corso dei prossimi giorni.