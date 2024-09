Roma, pazienza finita: la Curva Sud annuncia la protesta

Roma, pazienza finita. L’esonero di Daniele De Rossi non è stato ‘digerito’ dalla tifoseria giallorossa. La Curva Sud attacca.

Perché? Il popolo romanista formula, all’unisono, la medesima domanda. E prova a darsi delle risposte dal momento che in società nessuno ha provato a spiegare il perché della decisione di esonerare Daniele De Rossi. In casa Roma sta montando uno scontro che pone, l’una di fronte all’altra, la società giallorossa e la sua tifoseria.

Il comunicato di martedì mattina che ha sollevato dall’incarico Daniele De Rossi ha avuto, come unico vero effetto quello di legare ancor più il tecnico al popolo romanista e, di conseguenza, allontanarlo, ancor di più, dalla dirigenza giallorossa. I canali social sono invasi da infiniti commenti che sembrano viaggiare in un unico senso. In direzione ‘ostinata e contraria’ a quella della famiglia Friedkin e dei loro rappresentanti in società. Giudizi che mescolano insieme alla tradizionale ironia romana e romanista, tutta la rabbia e la delusione per quanto avvenuto martedì.

Roma, pazienza finita. Entra in campo la protesta

E con l’ironia si parte alla grande con chi scrive: “Guarda che grinta con Juric! Già un altro passo…“, oppure con: “Guarda Pellegrini che dorme in campo…” per arrivare a: “sto video ha un’aura così potente che sto andando ad infilare le dita nella presa della corrente“.

L’ironia, però, non basta a far comprendere pienamente l’amarezza e la delusione che regnano tra i tifosi della Roma. La Curva Sud annuncia la sua protesta: “È arrivato il momento di farci sentire. La Curva Sud invita tutti i tifosi di qualsiasi settore a partecipare alla contestazione, che vedrà la stessa Curva Sud rimanere fuori dallo stadio per la prima mezz’ora della partita“. E’ bastato questo annuncio per ridare sorriso e speranza ai tifosi della Roma. Entusiastiche le adesioni, quasi che non si attendesse altro che una fortissima azione dimostrativa. Per la Roma. E per DDR.