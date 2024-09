Distorsione al ginocchio, UFFICIALE: Roma al fotofinish

La diagnosi ufficiale lo terrà fermo ai box per diverse settimane: il suo impiego nel match contro la Roma non è affatto certo

Lasciatasi alle spalle le frenetiche ore che hanno portato prima all’esonero di De Rossi e poi alla scelta di puntare su Juric, la Roma sta preparando il delicato impegno di campionato contro l’Udinese. Al cospetto dei friulani, i giallorossi vanno a caccia della prima vittoria stagionale per provare ad esorcizzare gli incubi di ore piuttosto pesanti sotto tanti punti di vista.

Il tour de force cui saranno impegnati Dybala e compagni non ammette repliche. Dybala e compagni sono chiamati ad inanellare sin da subito punti pesanti per provare a cementare quelle certezze che l’avvio di stagione ha letteralmente dissolto. Il 3 novembre, ad esempio, la Roma se la vedrà al ‘Bentegodi’ con l’Hellas Verona in una gara tutt’altro che banale visto che nelle ultime stagioni gli scaligeri hanno spesso dato filo da torcere ai giallorossi.

La sfida tra Hellas Verona e Roma, però, potrebbe ‘perdere’ un protagonista non banale. Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, infatti, i gialloblu hanno reso noto l’infortunio accorso ad Abdou Harroui. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Harroui hanno evidenziato una distorsione al ginocchio con distrazione del legamento collaterale mediale. Parlando del problema accusato dal suo calciatore, Zanetti aveva anticipato che Harroui sarebbe stato costretto ad uno stop di 4-5 settimane. Laddove dovesse essere rispettata questa tabella di marcia, la sua presenza con la Roma non è affatto sicura visto che bisognerà aggiungere del tempo per riprendere confidenza con il campo e con il pallone. Seguiranno aggiornamenti nel corso delle prossime settimane.