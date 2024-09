Addio Roma scontato: firma low cost in Serie A

Calciomercato Roma, l’addio sembra solo rimandato e la firma in Serie A arriva con lo sconto. Novità in uscita in casa giallorossa dopo l’esonero di Daniele De Rossi.

Un nuovo terremoto ha coinvolto la panchina della Roma. La proprietà giallorossa ha deciso di esonerare Daniele De Rossi dopo le prime quattro gare stagionali, affidando la guida tecnica della prima squadra a Ivan Juric. Le modalità dell’annuncio ufficiale hanno ricordato per molti versi l’addio in anticipo a José Mourinho alla piazza giallorossa, decisamente delusa per il trattamento riservato all’ex numero 16 e Capitano romanista. Ora il tecnico croato dovrà tentare di rimettere insieme i cocci e trovare i primi tre punti della nuova stagione, a partire da domenica pomeriggio allo stadio Olimpico.

In attesa dell’esordio in panchina dell’allenatore ex Torino, restano accesi anche a settembre inoltrato i fari sul calciomercato in uscita della Roma. Nelle scorse settimane sembrava tutto pronto per l’addio definitivo a Nicola Zalewski, l’esterno polacco è stato ad un passo dal Galatasaray in Turchia. Nell’ultimo giorno del mercato aperto in Turchia è arrivata però la fumata nera, con un braccio di ferro tra la società ed il calciatore, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2025, che ha visto il giovane finire fuori dal progetto tecnico.

Calciomercato Roma, addio Zalewski a gennaio: la posizione della Fiorentina

Ora, considerata la nuova guida in panchina e l’infortunio occorso ad Alexis Saelemaekers, non è escluso il reintegro dell’esterno giallorosso, per quale tornano a squillare le sirene della Serie A.

Sulle tracce di Nicola Zalewski resta vigile la Fiorentina di Palladino. La squadra toscana monitora l’esterno nato a Tivoli e cresciuto nella Roma, anche in ottica calciomercato invernale. Secondo quanto scrive il sito Fiorentinauno.com, non è escluso l’assalto del club guidato da Commisso sul laterale polacco già a gennaio. In questo modo la Roma, pur accontentandosi di un incasso low cost, non perderebbe a parametro zero il cartellino del giovane.