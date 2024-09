La prima Roma di Juric: un titolarissimo resta subito fuori

La prima Roma di Juric: ieri il nuovo allenatore ha diretto il suo primo allenamento. E si cominciano a fare i primi nomi per il debutto contro l’Udinese

Sicuramente Ivan Juric ha visto giocare l’Udinese. E non in video: lunedì scorso, durante la gara contro il Parma vinta 3-2 in rimonta contro i bianconeri, il nuovo allenatore della Roma era in tribuna. Qualcuno ha detto che forse sapeva già qualcosa, ma ci pare abbastanza difficile visto che l’esonero di Daniele De Rossi è arrivato due giorni fa.

Detto questo, e tornando al discorso tattico, la Roma ovviamente scenderà in campo con la difesa a tre: è il credo tattico di Juric, cresciuto con Gasperini in panchina e che quindi dall’allenatore dell’Atalanta ha preso quasi tutto. Una difesa che, si legge sulla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, sarà guidata da uno tra Hermoso e Hummels. Gli altri due, a occhio, dovrebbero essere Mancini e Ndicka. C’è comunque curiosità per capire come verrà composto il pacchetto arretrato.

La prima Roma di Juric: uno tra Cristante e Paredes out

Dietro all’unica punta che ovviamente sarà Dovbyk, dovrebbero agire Dybala e Pellegrini. Il capitano, ieri contestato fuori Trigoria, è sulla fase del pieno recupero. Oggi dovrebbe allenarsi con il resto dei compagni e quindi si candida per una maglia da titolare.

Ma è in mezzo al campo che un titolarissimo dovrebbe rimanere fuori. Secondo sempre il quotidiano rosa in edicola questa mattina, uno tra Cristante e Paredes si accomoderà in panchina. C’è spazio solo un regista in mezzo, e bisogna capire se Juric deciderà di giocare con un tecnicamente più forte, e parliamo dell’argentino, oppure con uno che fisicamente gli potrebbe dare una mano in mezzo. Insomma, arrivano le prime decisioni e le prime mosse, in attesa di vedere la Roma in campo domenica alle 18. Contro la capolista del campionato si devono prendere solamente i tre punti, non c’è altra via.