Scommesse illegali, terremoto in Serie A: 12 calciatori indagati

Scommesse illegali, terremoto in Serie A: secondo il Corriere della Sera sono 12 i calciatori indagati. Ecco tutti i nomi

Un vero e proprio terremoto in Serie A. Un nuovo scandalo di scommesse illegali, di nuovo, si abbatte sulla massima serie italiana e non solo. Sarebbero 12, secondo il Corriere della Sera che ha svelato i nomi di tutti, gli indagati. Andiamo a vedere il motivo.

I tesserati in questione non avrebbero scommesso su partite delle proprie squadre, ma “solamente” su altri sport ma lo avrebbero fatto su siti ritenuti illegali. Sotto l’aspetto penale il rischio è minimo: la questione per loro si potrebbe risolvere con una multa di 250euro. Mentre il rischio importante è sotto l’aspetto sportivo, soprattutto se la Procura Federale richiedesse il faldone delle indagini alla Procura che le ha avviate.

Scommesse illegali: scoperto il metodo

“I calciatori prima si vedevano fare largo credito dagli organizzatori delle scommesse – si legge sul sito del Corriere della Sera – e poi, man mano che il debito si faceva oneroso, venivano indirizzati alla gioielleria affinché in apparenza pagassero con bonifici perfettamente tracciabili il prezzo di Rolex e di altri orologi di lusso, che però restavano in negozio nella disponibilità degli organizzatori, mentre gli sportivi uscivano solo con l’impeccabile fattura emessa a fronte dell’acquisto simulato”. Questo sarebbe il trucco che veniva usato, evidentemente, per saldare quelli che erano i debiti di gioco che, piano a piano, lievitavano in maniera esponenziale.

Un terremoto insomma, che potrebbe portare anche a delle squalifiche. Vedremo come andranno avanti le indagini delle giustizia ordinaria in primis e poi quella sportiva. Ma è una notizia che in questo momento, evidentemente, non ci voleva.