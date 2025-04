Paratici si vendica subito: 40 milioni e scippo al Milan

Paratici si vendica subito: dopo aver trovato l’accordo con i rossoneri l’ex dirigente della Juventus non firmerà con il Milan. E piazza subito lo scippo

Aveva anche trovato l’accordo Fabio Paratici con il Milan. Sia economico, sia per quanto riguarda la durata del contratto. Poi, dopo che era tutto fatto, i rossoneri si sono tirati indietro per quella squalifica che finirà a luglio e che non permette all’ex dirigente della Juventus di operare prima sul mercato.

Un passo indietro clamoroso e inaspettato che ha fatto riaprire il casting dentro la società milanese, ancora alla ricerca del nuovo direttore sportivo. Ma non solo questo, ha fatto capire al Tottenham – che secondo Team Talk anche in questi mesi è stato sempre aiutato da Paratici – di poter riprendere ufficialmente il dirigente. Da quella parti, Paratici, è molto apprezzato e la sua parola ha un valore. Tant’è che, come sgarbo al Milan, per vendicarsi immediatamente di quello che poteva essere e invece non è stato, sarebbe pronto allo scippo.

Paratici si vendica subito: Ricci nel mirino del Tottenham

Uno scippo dal valore di 40 milioni di euro. Questa la somma che il Tottenham potrebbe versare nelle casse del Torino per prendere il centrocampista. Anche se una cifra che, a quanto pare, è pure trattabile. Ricci, che da un po’ di tempo è anche nel giro della nazionale, è stato accostato con molta insistenza ai rossoneri la scorsa estate e, secondo il sito inglese, anche Napoli e Inter ci hanno fatto un pensiero.

Ma gli Spurs – che come detto potrebbero essere di nuovo ufficialmente guidati da Paratici – non hanno nessuna intenzione di mollare la presa e potrebbero fare una mossa già nelle prossime settimane. Sarebbe un vero e proprio scippo per i rossoneri perpetrato da quel dirigente che già stava pensando a come sistemarsi a Milano per i prossimi anni. Così non è stato. E allora adesso è pronto ad andare contro.