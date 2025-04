Nuovo contratto per Hummels: firma choc e niente ritiro

Nuovo contratto per Hummels: il difensore un po’ di giorni fa ha annunciato il ritiro. Ma la firma è choc e potrebbe continuare a giocare

Una notizia clamorosa arriva dalla Germania che riguarda Mats Hummels. Ma facciamo ordine: il giocatore della Roma, che all’inizio di questa stagione ha firmato fino al prossimo 30 giugno, ha annunciato un po’ di giorni fa, con un toccante video pubblicato sui suoi profili social, l’intenzione di ritirarsi.

Dopo una carriera ricca di vittorie e di soddisfazioni, il difensore, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo e dedicarsi alla famiglia. Certo, la Bild, e diciamo che la fonte è assai attendibile visto che parliamo di uno dei più importanti quotidiani tedeschi, ha lanciato una bomba incredibile attorno al futuro di Hummels. E andiamo a vedere di cosa si tratta.

Nuovo contratto per Hummels: il Borussia Dortmund lo tenta

Come sappiamo la prossima estate è in programma negli Stati Uniti il Mondiale per Club: e la Fifa ha ufficialmente aperto una finestra di mercato nei primi dieci giorni di giugno per permettere, alle squadre che saranno impegnate nella manifestazione, di prendere qualcuno e migliorare la propria rosa. E il Borussia Dortmund, squadra storica del difensore tedesco, starebbe pensando di offrire al difensore un contratto appunto per la manifestazione intercontinentale.

Il Dortmund ha urgente bisogno di una soluzione temporanea a causa della lunga assenza per infortunio di Nico Schlotterbeck. Hummels è ancora sotto contratto con la Roma fino alla fine di giugno, ma è improbabile che la società chieda una tassa o blocchi il trasferimento, soprattutto perché non partecipa al torneo”. Insomma, Hummels si potrebbe congedare dal calcio giocato scendendo in campo in quella che sarà una manifestazione sicuramente importante. Il Borussia prepara la mossa.