Infortunio alla caviglia: sfida con la Roma a rischio

Infortunio alla caviglia e sfida con la Roma a rischio. Le note negative delle ultime ore non riguardano soltanto la formazione giallorossa.

In casa Roma non si ha voglia di sorridere e nemmeno tanto di scrutare il futuro prossimo. E’ l’effetto collaterale del licenziamento in tronco di Daniele De Rossi. Durerà ancora qualche ora, forse qualche giorno. Poi ci sarà solo e soltanto la Roma.

La Roma che è ora nella mani di Ivan Juric, il tecnico croato, ex Toro, subentrato a DDR. Spetta a lui far decollare la Roma. Spetta lui far dimenticare, al più presto, e con i risultati, il suo predecessore. Toccare con mano il grande affetto che giocatori e tifosi nutrono per il tecnico di Ostia non facilita il suo già complicato compito. La Roma, fin dalla prossima sfida di campionato che la vedrà opposta alla capolista Udinese, dovrà dare segnali di ripresa. Pochi giorni di lavoro non possono ‘fare miracoli’. Per prima cosa il neo tecnico giallorosso ha chiesto più intensità negli allenamenti. La Roma di Daniele De Rossi sembrava che andasse a 100 all’ora in allenamento.

Ora deve riprendere a correre sul serio perché tra poco ci sarà anche l’Europa League a cui pensare.

Infortunio alla caviglia. Nico Williams salta la Roma?

Ciascuno ha i suoi problemi. E se la Roma sta pian piano ripartendo dopo il traumatico cambio sulla panchina, un po’ più lontano dalla capitale c’è chi teme di perdere per infortunio un proprio fuoriclasse.

La notizia ci giunge direttamente dalla Spagna dove in serata si è disputato l’anticipo della Liga che visto contrapposte il Leganés e l’Athletic Bilbao. I biancorossi hanno ottenuto un’importante successo per 0-2, ma hanno incassato anche un pesante infortunio. Nico Williams, il fuoriclasse spagnolo, classe 2002, dell’Athletic Bilbao, è stato costretto ad abbandonare il campo dopo essere stato travolto da un avversario. Il referto medico parla di contusione alla caviglia sinistra. Il 26 settembre l’Athletic Bilbao sarà il primo avversario della Roma in Europa League. I biancorossi di Spagna potranno avvalersi anche del loro fuoriclasse?