Incubo espulsione dalla Champions: la sentenza ribalta la storia del club

La prima giornata della rinnovata Champions League sta per volgere al termine con le ultime gare in programma questa sera che ridisegneranno ufficialmente la classifica. La due giorni della massima competizione continentale, però, ha già offerto spunti tutt’altro che banali. A cominciare dalle gare che hanno visto protagonisti i club italiani.

Tra le più attese, la sfida dell’Etihad Stadium tra Manchester City ed Inter è terminata a reti bianche, regalando però molti spunti degni di nota. Sfoderando una prova molto convincente da un punto di vista tecnico-tattico, gli uomini di Inzaghi sono riusciti ad anestetizzare le trame di gioco dei Citizens, sfiorando il gol in diverse circostanze. Tuttavia, il City potrebbe essere costretto a fare i conti con problemi molto più gravi rispetto a quelli arrecati da Thuram e compagni. Come noto, da pochi giorni è cominciato quello che è stato ribattezzato come ‘il processo del secolo‘, con il City chiamato a rispondere in tribunale a circa 115 accuse di violazioni del Financial Fair Play. Il processo dovrebbe avere una durata minima di circa due mesi e conoscere la sentenza definitiva soltanto nella primavera del 2025.

A porre l’accento sulla questione è stata l’edizione odierna del ‘Telegraph’. Il tabloid britannico, rimarcando l’importanza del processo, ha lasciato trapelare passaggi e conseguenze tutt’altro che banali. Nel caso in cui fosse dichiarato colpevole, infatti, il Manchester City non rischierebbe ‘soltanto’ l’espulsione dalla Premier League.

Qualora la sentenza del tribunale dovesse giudicare il club inglese colpevole, potrebbero crearsi i presupposti per un irresistibile e clamoroso effetto domino. La squadra di Guardiola, infatti, non solo non potrebbero più disputare le gare del campionato Nazionale, ma potrebbero dire addio anche alla partecipazione in Champions League e in Coppa del Mondo. In un scenario che allo stato attuale della situazione si presenta ancora piuttosto incerto e magmatico, per il City sarebbe “molto difficile continuare a giocare in Champions League e in Coppa del Mondo”. Al momento, come detto, si tratta soltanto di un’ipotesi. Clamorosa, ma appunto solo uno scenario probabile. I legali dei Citizens – che hanno sempre negato qualsiasi illecito – intendono smontare ogni capo d’accusa, sostenendo di avere un ‘corpus completo di prove inconfutabili’ a sostegno della propria posizione. La partita è apertissima e la posta in palio mai così alta.