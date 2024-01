Calciomercato Roma, 20 milioni in Premier League per il difensore: ecco gli ultimi aggiornamenti.

La questione relativa alla ricerca di un profilo da consegnare tempestivamente a José Mourinho per rinforzare le retrovie è certamente emersa non poco tempo fa e, anche dopo l’arrivo di Hujisen, sta rappresentando una di quelle in grado di generare le maggiori attenzioni in casa Roma nonché tra le fila degli addetti ai lavori in quel di Trigoria. A circa un mese dal proprio addio ufficiale al club, Tiago Pinto è, infatti, nel pieno di quella che si sta rivelando la sua ultima campagna acquisti da tesserato dai Friedkin.

Non è tempo ancora, quindi, di bilanci definitivi, al netto di esternazioni che hanno già avuto il sapore di commiato e ponderazione rispetto a quanto fatto dal GM in un triennio macchiato da qualche defezione ma anche da intelligenti operazioni. La speranza della piazza e di una società alle prese con molteplici questioni è quella di poter ora assistere ad una degna chiosa, tramite la concretizzazione di operazioni intelligenti sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Roma, 20 milioni per Soyuncu dal Fulham: altro che gratis

Nelle prossime settimane, infatti, non sono da ignorarsi possibili cambiamenti anche in termini di addii e partenze, seppur con il fine ultimo di avvantaggiare la condizione economica della società, creando altresì i margini giusti per gli interventi finali di questa parentesi di mercato. Da tale punto di vista, la pista difensore continua ad essere calda, alla luce della volontà della Roma di provare a consegnare a Mourinho anche un altro elemento, dopo l’arrivo di un qualitativo ma giovanissimo prospetto quale il su citato Hujisen.

A tal proposito, dunque, non sfugga quanto raccolto dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, a detta del quale i giallorossi non avrebbero perso di vista la situazione legata a Caglar Soyuncu, ormai ai margini dell’Atletico Madrid e lungi dalla centralità nel progetto Simeone, vantata un tempo in Premier con il Leicester.

La speranza della Roma è quella di poter strappare il sì dei Colchoneros per un prestito, previa la permanenza a Madrid di Soyuncu in questi giorni, contraddistinti dall’arrivo di diverse avances nei suoi confronti. La sua situazione, infatti, ha generato interessi in Premier League, dalla quale sarebbe giunta un’offerta ufficiale di 20 milioni da parte del Fulham. Se la situazione non dovesse sbloccarsi, da Trigoria potrebbero cercare di strappare il nulla osta per un trasferimento momentaneo a fine mercato di un profilo pronto e funzionale e, proprio per questo, abbastanza ricercato a livello europeo. Seguiranno aggiornamenti.