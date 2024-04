Dybala, addio Roma: colpo di scena Joao Felix

Dybala, continuano le voci insistenti di un possibile interesse da parte di uno dei più importanti club spagnoli. Ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane

Sedici gol e 10 assist sono un bottino che parla chiaro. Nonostante abbia pure saltato diverse partite nel corso della stagione. Paulo Dybala è senza dubbio l’anima di questa Roma, un giocatore che fa la differenza e che può cambiare le sorti di una partita da un momento all’altro.

Lo sappiamo da queste parti e lo sanno pure in giro per l’Europa, a quanto pare. Si è parlato molto, infatti, di quello che potrebbe essere il futuro del giocatore che come sappiamo fino al prossimo luglio ha una clausola di 12milioni di euro valida solamente per l’estero. Pochissimi soldi rispetto a quello che la Joya può dare. Si è parlato di Premier League, ad esempio, con il Chelsea pronto a metterci gli occhi addosso soprattutto se dovesse rimanere in panchina Pochettino, e si è parlato anche dell’Atletico Madrid. Ma non solo, arrivano conferme, anche, su quello che potrebbe essere un forte interesse da parte del Barcellona.

Calciomercato Roma, Dybala al posto di Joao Felix

Secondo donbalon.com, infatti, i catalani – che da poco hanno trovato l’accordo con Xavi anche per la prossima stagione – stanno facendo delle valutazioni sul futuro di Joao Felix. Il portoghese è di proprietà dell’Atletico e qualora Laporta non trovasse l’accordo per farlo rimanere in blaugrana, il Piano B sarebbe proprio un assalto nei confronti del giocatore della Roma.

Sfruttando, appunto, quella clausola bassissima che lega Dybala alla Roma che, però, potrebbe essere cancellata con un accordo per il rinnovo contrattuale che per il momento è valido fino al 30 giugno del 2025. L’argentino, nell’ultima conferenza stampa prima della gara contro il Milan in Europa League si è espresso chiaramente sul suo futuro: “Decide la società” ha ribadito, mandando un segnale netto su quella che è la sua volontà. Quella di rimanere nella Capitale.