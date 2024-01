Lazio-Roma a rischio: ha saltato l’ultimo allenamento

Lazio-Roma a rischio: un titolare ha saltato l’ultimo allenamento e le sue condizioni verranno valutate fino alle 18 di domani

Domani per Roma è un giorno particolare. Il tabellone di Coppa Italia ha regalato un altro derby, oltre i due di campionato che come ogni anno sono in programma. La squadra di Sarri e quella di Mourinho si giocheranno il passaggio del turno in semifinale, aspettando la vincente della sfida tra Juventus e Frosinone.

Mou, lo sappiamo, deve fare a meno di Ndicka che è partito per la Coppa d’Africa e di altri elementi che non stanno benissimo. Di Smalling si sono perse le tracce da un poco di tempo ad esempio e più passano le ore e più sembra probabile anche un impegno di Huijsen, al posto di Llorente, anche lui ai box, dal primo minuto. E delle buone notizie, stando alle informazioni riportate da Gianluca Di Marzio, non ne arrivano nemmeno per Sarri.

Lazio-Roma, Provedel ha saltato l’allenamento

Recuperato quasi sicuramente Luis Alberto, che già ieri è tornato a lavorare parzialmente in gruppo, questa mattina a causa di un attacco influenzale non si è allenato a Formello Ivan Provedel. Il portiere quindi è a rischio, e le sue condizioni di salute verranno monitorate ora dopo ora. Si cercherà ovviamente di recuperarlo e di metterlo tra i pali e la sensazione è che ci potrebbe riuscire.

Manca poco quindi alla stracittadina, e la città si inizia a preparare per quello che è sempre un appuntamento importante, di quelli che possono segnare il resto della stagione. Domani si gioca in una gara secca, senza nessuna possibilità d’appello, e con la voglia di andare avanti in una manifestazione che per la Roma, dopo la vittoria in rimonta contro la Cremonese all’inizio dell’anno, deve essere un obiettivo.