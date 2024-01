Milan insaziabile, Roma ferma al palo: suggellano un altro affare

Calciomercato Roma, l’intreccio con il Milan non è affatto da trascurare: l’incrocio prende quota e definisce meglio le strategie giallorosse.

Il calciomercato, si sa, è fatto di occasioni da capitalizzare. Chances irripetibili che si presentano al volo, tali da cambiare le carte in tavola e sparigliare le carte. A maggior ragione in un contesto, quello della Seria A, nella quale circolano pochi soldi e saranno le idee a fungere da direttrice degli affari più importanti.

Ne sa qualcosa la Roma. Dopo aver definito l’operazione Huijsen, infatti, i giallorossi si stanno dedicando con molta attenzione al fronte uscito. L’obiettivo del dimissionario Tiago Pinto, infatti, è quello di incamerare un tesoretto importante con il quale dare la caccia ad un nuovo profilo importante per la difesa. Suggellata la trattativa Solbakken, il GM della Roma spera in bone nuove sul fronte Renato Sanches, finito nel mirino del Besiktas. In attesa di sviluppi importanti anche sul fronte Spinazzola, per il quale potrebbero riaprirsi le piste che portano in Arabia, la Roma avrebbe individuato in Soyuncu il calciatore per il quale affondare il turco.

Calciomercato Roma, anche il Milan su Adarabioyo: lo scenario

Il condizionale, però, è d’obbligo. L’Atletico Madrid non fa sconti e l’ex Leicester continua a calamitare l’interesse di diversi club dalla Premier. Motivo per il quale non è escluso che alla fine i capitolini possano puntare i fari su un altro obiettivo.

Sotto questo punto di vista, occhio all’evolvere della situazione legata a Tosin Adarabioyo. Accostato nelle scorse settimane anche ai giallorossi, in estate il centrale inglese potrebbe dire addio al Fulham a parametro zero. Le manovre per il rinnovo, di fatto, sono in alto mare. Accostato anche ad alcune big d’Oltremanica, il ventiseienne difensore centrale piace e non poco anche in Italia. Oltre all’interesse della Roma, infatti, è da registrare anche quello del Milan. A caccia di un innesto con il quale puntellare lo scacchiere difensivo di Pioli, infatti, anche i rossoneri potrebbero entrare nell’ordine di idee di affondare il colpo per Adarabioyo. Se non nell’immediato, più verosimilmente a giugno. L’inglese sarebbe infatti finito nell’agenda del Milan, che ne studia il profilo già da tempo e potrebbe inserirsi prepotentemente nella corsa al calciatore. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport.