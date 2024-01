Roma, che botta: esami strumentali e tegola derby

Filtra pessimismo per quanto riguarda l’impiego dal primo minuto di un grande protagonista della Roma per il derby di Coppa Italia

I tanti infortunati in casa Roma stanno complicando una stagione già di per sé non semplice. Partecipare a tre competizione è sicuramente motivo di orgoglio, ma ti occupa almeno 45 partite stagionali garantite e se non hai una rosa completa si fa fatica.

Mourinho lo sa bene, basta vedere i tanti indisponibili soprattutto in difesa. L’ultima apparizione di Smalling è nel match del primo settembre con il Milan mentre Kumbulla manca addirittura dalla scorsa stagione. Llorente è rimasto fuori qualche settimana, verso settembre/ottobre, ma ormai sembra essersi ripreso. Chi invece rischia ricadute importanti è Mancini: la pubalgia si sa, è una brutta bestia, e se non controllata rischia di far rimanere il ventitre giallorosso fuori per diverso tempo.

Senza dimenticare Abraham, ko dall’ultima giornata dello scorso campionato, ma anche i più recenti Renato Sanches e Aouar. Il primo è vittima di numerosi infortunati e ora sempre più lontano che vicino alla Capitale mentre il secondo, anch’esso più in infermeria che in campo, dovrà pure partire per la Coppa d’Africa. Con lui anche N’Dicka, a proposito del reparto difensivo in emergenza. Inoltre dal mercato, oltre all’acquisto di Dean Huijsen, non sembra destinati altri colpi in entrato o perlomeno non c’è un grande budget a disposizione.

Assenza pesante, grande problema per Mourinho

Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano della Roma, ha anche lui vissuto vari momenti con problemi fisici e proprio per questo rischia di non prendere parte dal primo minuto al derby di Coppa Italia. Secondo Il Romanista, gli esami alla schiena svolti in giornata dopo un duro scontro con l’Atalanta indicano un problema più serio del previsto per lui.

Per questo su Pellegrini regna negatività nell’ambiente giallorosso. Un giocatore importante sia a livello tecnico-tattico che emotivo, di vitale importanza in partite come queste di Coppa Italia, tra l’altro in un derby. Naturalmente bisognerà aspettare maggiori informazioni, novità nelle ore che precedono questa gara che non è mai banale, ma difficilmente si riuscirà a fare un “miracolo” per offrire allo Special One il suo numero sette. Ricordiamo che chi vincerà il derby approderà in semifinale di Coppa Italia dove ad attendere la capitolina vincente ci sarà o la Juventus di Massimiliano Allegri o il Frosinone del grande ex Eusebio Di Francesco, tecnico che portò la Roma in semifinale di Champions League.