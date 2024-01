Furia Mourinho, esterni bocciati e accusa al VAR: “Derby deciso a Milano”

Lazio-Roma, l’intervento di José Mourinho in conferenza stampa dopo la pesante sconfitta in coppa Italia: ecco le sue parole

Ennesima deludente prestazione della Roma di Mourinho, che ancora una volta esce sconfitto dal campo nella stracittadina contro la Lazio. Nel primo tempo la partita è stata molto equilibrata, ed entrambe le squadre si sono studiate in attesa dell’affondo giusto per sorprendere l’avversario.

Ancora una volta però a spuntarla è Maurizio Sarri, che grazie al rigore procurato dal neo acquisto Huijsen che fissa il punteggio sull’1-0 finale, che consegna ai rivali biancocelesti il passaggio del turno. Resta la delusione per quello che poteva rivelarsi il vero obbiettivo della stagione, ma ancora una volta gli uomini dello Special One sono costretti ad abbandonare il campo tra i fischi.

Nel post partita è intervenuto in diretta José Mourinho, che ha avuto non poco da ridire sulla direzione di gara di Daniele Orsato, ecco le parole dello Special One.

La rabbia di Mourinho per la sconfitta: “Derby deciso a Milano”

Pessima prestazione per la Roma di Mourinho nel derby di Coppa Italia, deciso da un rigore che ha indispettito e non poco l’allenatore, che nel post partita ha recriminato su questa decisione dell’arbitro. Nel corso della conferenza stampa post partita lo Special One si è lasciato andare parlando così di Orsato, ecco le sue parole:

Lo Special One ha poi continuato, parlando dell’episodio del rigore che a detta sua è stato molto generoso, e che ha condizionato il risultato finale: “Quando perdi il derby è ancora più doloroso. Abbiamo grandi difficoltà, nelle ultime settimane abbiamo affrontato Napoli, Juve, Atalanta e Lazio. Meritavamo di più contro Juve e Atalanta, oggi perdiamo la partita per un rigore del calcio moderno, da Var. L’arbitro non lo ha dato a tre metri di distanza, perché interviene il Var? I giocatori sono educati in questo modo ora, quelli di 10/20 anni fa non si butterebbero così.”

“In Portogallo si dice che dentro l’area quando si fischia un fallo è la pena massima, una cosa di una violenza importante nel concesso del calcio. Questo intelligentissimo arbitro lascia giocare queste azioni a centrocampo, decide di non dare il rigore e davanti alla camere vede il minimo contatto e lo show del giocatore dopo il contatto”.

“Lukaku poteva fare un gol incredibile. Facciamo tanto lavoro sugli esterni, ma poi non arriviamo al cross. Dal punto di vista individuale non sono soddisfatto con qualche giocatore, mentre a livello collettivo facciamo quello che possiamo”.