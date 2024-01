Intervista a Maxi Friggieri, giornalista argentino e tifoso della Roma, sull’esonero di Mourinho e sull’arrivo di De Rossi

A pochi giorni dal terremoto tecnico che ha portato all’esonero di José Mourinho e all’arrivo di Daniele De Rossi, Asromalive.it si è messa in contatto con l’Argentina per raccogliere il parere di chi ha seguito l’ultima esperienza da calciatore di DDR con la maglia del Boca Juniors. Giornalista del ‘Diario Olé’ e grande tifoso della Roma, Maxi Friggieri ci ha detto la sua sul cambio in panchina.

“L’arrivo di Daniele alla Roma è un colpo al cuore, in senso positivo. Dopo aver tagliato Mourinho, cui sono grato per tutto, i proprietari dovevano contenere l’incendio con un uomo molto amato”.

Friggieri: “De Rossi scelta sentimentale”

Friggieri ha detto la sua anche sulla scelta di cacciare Mourinho: “La Roma non faceva bene a Mou e Mou non lo faceva alla Roma. Qualcosa non funzionava più. De Rossi può essere una soluzione sentimentale, bisogna vedere cosa ha da dare dal punto di vista tecnico. La sua storia da allenatore per ora è poco conosciuta, ma di sicuro questo non gli peserà”.

Questa l’opinione del cronista argentino, che, come De Rossi, è un grande sostenitore sia della Roma che del Boca Juniors. Con gli Xeneizes, l’ex centrocampista e capitano giallorosso ha collezionato 7 presente e 1 gol con la maglia del Boca.