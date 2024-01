Intreccio Milan-Roma, doppio scacco: accordo totale e firma imminente

Calciomercato Roma, il Milan ha tentato di inserirsi per far saltare il banco. L’accordo, però, è ormai sigillato: non approderà in Serie A.

Oltre all’esordio di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, in casa giallorossa a tenere banco sono anche le voci di calciomercato. Dopo aver definito in tutti i suoi aspetti la cessione di Vina al Flamengo, Tiago Pinto sta continuando a scandagliare il terreno alla ricerca di un profilo per la difesa last minute.

Nonostante le restrizioni poste dall’UEFA, i profili accostati ai capitolini di certo non mancano. Uno dei nomi maggiormente accostati alla Roma nelle ultime settimane è quello di Caglar Soyuncu. Il difensore turco, però, ha sciolto definitivamente le riserve. Il difensore dell’Atletico Madrid, infatti, approderà in prestito oneroso al Fenerbahçe. Secondo quanto evidenziato da Sky, le parti hanno ormai raggiunto l’accordo per il ritorno in patria dell’ex Leicester, che ha faticato e non poco a ritagliarsi spazio nello scacchiere di Simeone. Nelle ultime ore anche il Milan aveva provato ad inserirsi nella trattativa per capire i margini di manovra. Il tentativo dei rossoneri, però, non è andato a segno. Soyuncu ha scelto il Fenerbahçe e dopo i sondaggi esplorativi dei giorni scorsi hanno definitivamente affondato il colpo, facendo saltare il banco.